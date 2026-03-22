Woźniak i Pigeon najlepszymi zawodnikami w Gdańsku

W niedzielę w Hali Olivia rozdano medale na 1000 m oraz w sztafetach kobiet (3000 m) i mężczyzn (5000 m).

U kobiet w finale najszybsza była Ada Majewska, która w sobotę zdobyła złoty medal na 1500 oraz srebrny na 500 m. Zawodniczka Juvenii Białystok została jednak zdyskwalifikowana, dzięki czemu tytuł mistrzyni Polski wywalczyła Michalina Wawer (UKS Short Track MOSiR Giżycko). Na podium stanęły także Natalia Bielicka (Stoczniowiec Gdańsk) i Laura Michalska (ASRNC Lubin).

Woźniak była czwarta (w sobotę pierwsza na 500 i druga na 1500 m), ale okazała się najlepsza w klasyfikacji wielobojowej.

Ostatniego dnia mistrzostw z indywidualnego startu wycofał się Michał Niewiński (Juvenia), który w sobotę wygrał na 1500 m i był drugi na 500. Pod jego nieobecność na 1000 m równych sobie nie miał Pigeon, który zajął także pierwsze miejsce w klasyfikacji wielobojowej.

Na kolejnych pozycjach na 1000 m sklasyfikowani zostali Franciszek Izbicki (Juvenia) i Oskar Soltau (Stoczniowiec).

W sztafecie kobiet wzięły udział cztery drużyny, dlatego od razu odbył się finał. Zwyciężyła Juvenia I, na najniższym stopniu podium stanęły ich klubowe koleżanki z drugiego zespołu, a ekipy z Podlasia przedzieliły łyżwiarki ASRNC Lubin.

U mężczyzn na starcie stanęło sześć teamów, zatem rozegrano dwa półfinały. W decydującym wyścigu doszło do niecodziennej sytuacji – Niewiński zderzył się z jedną z osób z obsługi technicznej odpowiedzialnej za układanie gumowych klocków na torze. Zawodnik Juvenii nie upadł, ale został wytrącony z rytmu, stracił prowadzenie i bieg został przerwany.

W powtórce pierwsi na metę dojechali łyżwiarze Juvenii I, srebro przypadło AZS Politechnice Opolskiej, a brąz drugiej drużynie z Białegostoku.

Od piątku w Gdańsku rywalizowało 58 łyżwiarzy, 26 kobiet i 32 mężczyzn, z dziewięciu klubów. Na starcie zabrakło reprezentantów Polski Kamili Sellier, Nikoli Mazur, Diane Selliera i Neithana Thomasa (wszyscy Stoczniowiec) oraz Natalii Maliszewskiej, Gabrieli Topolskiej i Łukasza Kuczyńskiego (wszyscy Juvenia).

Krajowy czempionat w Hali Olivia był ostatnim akordem tego sezonu.

Wyniki niedzielnych finałów:

kobiety

1000 m

1. Michalina Wawer (UKS Short Track MOSiR Giżycko) 2.06,275

2. Natalia Bielicka (Stoczniowiec Gdańsk) 2.06,361

3. Laura Michalska (ASRNC Lubin) 2.06,509

klasyfikacja wielobojowa

1. Kornelia Woźniak (UKS Orlica Duszniki-Zdrój)

2. Ada Majewska (Juvenia Białystok)

3. Natalia Bielicka (Stoczniowiec Gdańsk)

sztafeta 3000 m

1. Juvenia I Białystok (Ada Majewska, Daria Daszuta, Oliwia Bobier, Zuzanna Rutkowska) 4.34,336

2. ASRNC Lubin (Agata Kobus, Laura Michalska, Hanna Papis, Lena Weryszko) 4.36,820

3. Juvenia II Białystok (Milena Kania, Pola Dryl, Maja Grodzka, Maria Skarżyńska) 4.37,411

mężczyźni

1000 m

1. Felix Pigeon (AZS Politechniki Opolskiej Opole) 1.50,479

2. Franciszek Izbicki (Juvenia Białystok) 1.50,780

3. Oskar Soltau (Stoczniowiec Gdańsk) 1.51,050

klasyfikacja wielobojowa

1. Felix Pigeon (AZS Politechniki Opolskiej Opole)

2. Michał Niewiński (Juvenia Białystok)

3. Franciszek Izbicki (Juvenia Białystok)

sztafeta 5000 m

1. Juvenia I Białystok (Michał Niewiński, Paweł Adamski, Franciszek Izbicki, Dominik Palenceusz) 7.25,530

2. AZS Politechniki Opolskiej Opole (Filip Hyjek, Felix Pigeon, Brajan Skrzypiec, Noel Vreuls) 7.27,835

3. Juvenia II Białystok (Szymon Etel, Adam Makuch, Mateusz Mikołajuk, Nataniel Moskwa) 7.33,526

BS, PAP