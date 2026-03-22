WTA w Miami: Elina Switolina - Hailey Baptiste. Relacja live i wynik na żywo

Po turnieju w Indian Wells, tenisowa rywalizacja przeniosła się na Florydę. To właśnie tam, na twardych kortach w Miami, trwają obecnie kolejne zmagania światowej czołówki.

W tegorocznej edycji tytułów mistrzowskich w grze pojedynczej bronią Czech Jakub Mensik oraz Białorusinka Aryna Sabalenka.

Warto jednak przypomnieć, że rozgrywki na Florydzie od lat są niezwykle szczęśliwe dla reprezentantów Polski. W zmaganiach singlowych jako pierwsza po trofeum sięgnęła Agnieszka Radwańska, która zwyciężyła w 2012 roku.

Blisko dekadę później, w sezonie 2021, jej wyczyn w turnieju mężczyzn powtórzył Hubert Hurkacz. Z kolei zaledwie rok po nim, w edycji 2022, najlepsza wśród tenisistek okazała się Iga Świątek.

Biało-Czerwoni odnosili w Miami również sukcesy w rywalizacji deblowej. Ze zwycięstwa w grze podwójnej cieszyli się Radwańska, Hurkacz, a także Łukasz Kubot.

