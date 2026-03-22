Zapadła decyzja! Kwalifikacje w Vikersund odwołane

Z powodu zbyt silnego, zmiennego wiatru odwołano kwalifikacje do niedzielnego konkursu Pucharu Świata na mamucim obiekcie w norweskim Vikersund. Jako pierwszy skakał Kacper Tomasiak, który po lądowaniu miał upadek. Polak nie podniósł się samodzielnie, został zniesiony ze skoczni przez służby medyczne.

Skoczek narciarski w powietrzu podczas zawodów.
fot. PAP
Trzykrotny medalista olimpijski został zbadany przez sztab medyczny na skoczni. Jak poinformował dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile, nie odniósł żadnych poważnych obrażeń i nie było potrzeby przewiezienia go do szpitala.

 

Kwalifikacje odwołano, o godz. 17.15, pogoda miała się poprawić. Tak się jednak nie stało, przez co początek rywalizacji przeniesiono na 18:15. Wtedy prawdopodobnie zacznie się pierwsza seria, w której wystąpi 59 skoczków znajdujących się na liście startowej.

 

Kwalifikacje odwołano po skokach dziewięciu zawodników, przed próbą Pawła Wąska, który był trzy razy wycofywany z belki.

