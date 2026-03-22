Zapadła decyzja! Kwalifikacje w Vikersund odwołane
Z powodu zbyt silnego, zmiennego wiatru odwołano kwalifikacje do niedzielnego konkursu Pucharu Świata na mamucim obiekcie w norweskim Vikersund. Jako pierwszy skakał Kacper Tomasiak, który po lądowaniu miał upadek. Polak nie podniósł się samodzielnie, został zniesiony ze skoczni przez służby medyczne.
Trzykrotny medalista olimpijski został zbadany przez sztab medyczny na skoczni. Jak poinformował dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile, nie odniósł żadnych poważnych obrażeń i nie było potrzeby przewiezienia go do szpitala.
Kwalifikacje odwołano, o godz. 17.15, pogoda miała się poprawić. Tak się jednak nie stało, przez co początek rywalizacji przeniesiono na 18:15. Wtedy prawdopodobnie zacznie się pierwsza seria, w której wystąpi 59 skoczków znajdujących się na liście startowej.
Kwalifikacje odwołano po skokach dziewięciu zawodników, przed próbą Pawła Wąska, który był trzy razy wycofywany z belki.