Zapadła decyzja! Kwalifikacje w Vikersund odwołane

Trzykrotny medalista olimpijski został zbadany przez sztab medyczny na skoczni. Jak poinformował dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile, nie odniósł żadnych poważnych obrażeń i nie było potrzeby przewiezienia go do szpitala.

Kwalifikacje odwołano, o godz. 17.15, pogoda miała się poprawić. Tak się jednak nie stało, przez co początek rywalizacji przeniesiono na 18:15. Wtedy prawdopodobnie zacznie się pierwsza seria, w której wystąpi 59 skoczków znajdujących się na liście startowej.

Kwalifikacje odwołano po skokach dziewięciu zawodników, przed próbą Pawła Wąska, który był trzy razy wycofywany z belki.

PAP