Znamy skład reprezentacji Polski na mecz z Albanią? "To jest atut Urbana"

Reprezentacja Polski już w czwartek zmierzy się z Albanią na Stadionie Narodowym i choć poznaliśmy już szeroki skład kadry na to spotkanie, to wciąż pod znakiem zapytania pozostają nazwiska jedenastu zawodników, którzy wyjdą na półfinał barażu o mistrzostwa świata. Jak się okazuje, to może wcale nie być ogromna tajemnica, biorąc pod uwagę dotychczasowe wybory Jana Urbana, co podkreślił Roman Kołtoń w magazynie "Cafe Futbol".

ZOBACZ TAKŻE: Albania odkryła karty na mecz z Polską! Nie brakuje akcentów z PKO BP Ekstraklasy

- To jest atut Jana Urbana. To duży plus, choć widzę też parę minusów, że uwierzył w grupę ludzi. Od września do marca ma hierarchię na pozycjach, łatwo rozczytać jego jedenastkę, ale to skład, który wykluł się w bojach. Przeżyli coś i zajęli na koniec drugie miejsce. Zremisowali dwa razy z Holandią, z Finlandią w Chorzowie wygrali. To wszystko przemawia za Urbanem - powiedział Kołtoń.

Pewność kadry reprezentacji Polski jako atut postrzega również Roman Kosecki, który postrzega Biało-Czerwonych jako faworytów starcia z Albanią.

- To jest atut, zgadzam się z tym. Wiadomo, że nie ma Zalewskiego, który jestem przekonany, że będzie grał w drugim meczu, ale to mi się podoba. Patrzysz na reprezentacje Holandii i Anglii, Niemiec, wiesz kto będzie tam grał. Masz już tę kadrę i to jest atut ogranej przez Urbana kadry, że wiemy jaka będzie ta jedenastka. Jesteśmy faworytem tego spotkania, gramy u siebie. Daje im sygnał, że muszą być pewni siebie, wziąć na siebie ciężar. Chcesz wyjść z grupy na mistrzostwach świata? To musisz wygrać przynajmniej dwa mecze w grupie. Musisz być pewny swoich umiejętności i trafiamy na dobry moment, gdzie oby nie było kontuzji, ale Zieliński jest w super formie, Lewandowski odzysał wigor. Urban zbudował fajną kadrę i wierzę, że będzie dobra atmosfera przed kolejnym meczem - podsumował Kosecki.

Cała rozmowa z "Cafe Futbol" w materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PI, Polsat Sport