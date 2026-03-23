Aryna Sabalenka nie do zatrzymania! Kolejne zwycięstwo w Miami

W nocy z niedzieli na poniedziałek na kort na Florydzie wyszły Sabalenka i Mcnally. Mecz zaczął się dość niespodziewanie, ponieważ Białorusinka została przełamana już w pierwszym gemie. Nie pozostała jednak dłużna przeciwniczce i już po chwili triumfowała przy serwisie Amerykanki, wyrównując wynik pojedynku. Kilka gemów później miała miejsce podobna sytuacja, ale tym razem - w odwrotnej kolejności. Najpierw to McNally straciła swój serwis, a następnie odłamała obecną liderkę rankingu.

W pierwszej partii zobaczyliśmy jeszcze jedno przełamanie, lecz było ono kluczowe. W dziesiątym gemie zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych nie była w stanie utrzymać podania. Chłodniejszą głowę zachowała Sabalenka, która tym samym zwyciężyła w pierwszym secie 6:4.

Kolejna odsłona była łatwiejsza dla tenisistki z Mińska. Pierwsza rakieta świata już do końca meczu nie oddała ani jednego ze swoich gemów serwisowych, w tym czasie dwukrotnie przełamując przeciwniczkę. Ostatecznie Sabalenka triumfowała w tej partii 6:2, zapewniając sobie jednocześnie awans do ćwierćfinału imprezy w Miami.

Z kim zmierzy się na kolejnym etapie zmagań? Jej przeciwniczką będzie znajdująca się na 26. miejscu w rankingu WTA Qinwen Zheng.

Aryna Sabalenka - Caty McNally 6:4, 6:2

