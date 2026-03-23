Polski zawodnik świetnie prezentuje się podczas tegorocznego turnieju ATP w Miami. W premierowym spotkaniu Majchrzak pokonał Miomira Kecmanovica z Serbii, a w swoim kolejnym meczu nie pozostawił większych szans Learnerowi Tienowi. Polak po raz drugi w karierze pokonał tenisistę z najlepszej "30" światowego rankingu i będzie miał okazję zmierzyć się z Quentinem Halysem.

ZOBACZ TAKŻE: Sięgnął po złoty medal, a później to wyznał. "Przez rok nie miałem psychicznie życia"

29-letni Halys najwyżej w rankingu był 46. W 2022 Majchrzak pokonał go w turnieju w Pune, a w styczniu tego roku wygrał z nim w kwalifikacjach imprezy w Brisbane.

Jeśli Majchrzak pokona Halysa, pierwszy raz będzie miał ponad 1000 punktów w rankingu. Może mu to dać awans do czołowej "50". Obecnie wirtualnie sklasyfikowany jest na 52. pozycji. Najwyżej w karierze był 55.

Tenisiści wejdą na kort jako piąta para od godziny 16:00. Bezpośrednio przed nimi rozgrany zostanie mecz Jessica Pegula - Jaqueline Cristian.

Transmisja meczu Kamil Majchrzak - Quentin Halys w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

