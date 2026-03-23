Babilon MMA 57 w Ciechanowie. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Szymon Kołecki ma za sobą niezwykle intensywny okres. Pod koniec 2024 roku wrócił do klatki po ponad trzyletniej przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi i pokonał Oliego Thompsona przez jednogłośną decyzję sędziowską. Następnie wygrał z Przemysławem Mysialą i udowodnił, że wciąż stać go, by rywalizować z najlepszymi zawodnikami w kraju.

W lipcu 44-latek zmierzył się z Marcinem Łazarzem, który po świetnej walce wygrał przez techniczny nokaut. Bardzo szybko doszło do rewanżu. Kołecki nie dość, że zrehabilitował się za porażkę, to został mistrzem kategorii półciężkiej.

Kolejnym rywalem złotego medalisty olimpijskiego będzie niezwykle doświadczony Stuart Austin. Anglik to były zawodnik takich organizacji jak m.in. PFL, Bellator czy Oktagon. Po raz ostatni pojawił się w klatce w sierpniu ubiegłego roku, kiedy szybko pokonał Sandro Vieirę. Stawką pojedynku Kołecki - Austin będzie tytuł mistrza wagi ciężkiej.

Ponadto na gali w Ciechanowie zobaczymy kolejne starcie niepokonanego Yehora Oliinyka, który będzie chciał zanotować piąte zwycięstwo w karierze. Na jego drodze stanie jednak znany z polskich wydarzeń Georgi Lobzhanidze.

Po porażce z Oliinykiem na zwycięską ścieżkę postara się wrócić Krzysztof Sowa. Nie będzie miał jednak łatwego zadania, gdyż zawalczy z Kamilem Woźnym, który we wrześniu szybko znokautował Tobiasza Lewandowskiego.

Dojdzie również do długo wyczekiwanego debiutu w zawodowym MMA mistrzyni świata w grapplingu, zaledwie 20-letniej Darii Brzozowskiej. Jej rywalką będzie Włoszka Asia Girelli.

Gdzie obejrzeć galę Babilon MMA 57 w Ciechanowie?

Transmisja gali Babilon MMA 57 w Ciechanowie już w piątek 27 marca od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.

​Karta walk Babilon MMA 57 w Ciechanowie:

Walka wieczoru (5 x 5 min):

120 kg: Szymon Kołecki (13-2) vs Stuart Austin (19-8)

Karta główna (3 x 5 min):

84 kg: Kamil Woźny (3-1) vs Krzysztof Sowa (2-2)

93 kg: Yehor Oliinyk (4-0) vs Giorgi Lobjanidze (13-8)

120 kg: Jacek Kujtkowski (4-2) vs Filip Toe (5-5)

77 kg: Arli Kambilo (5-1) vs Michał Pezda (1-3)

84 kg: Nikodem Sura (1-0) vs Patryk Domarus (2-1)

57 kg: Daria Brzozowska (debiut) vs Asia Girelli (debiut)

66 kg: Grzegorz Kowalski (debiut) vs Klaudiusz Sławiczek (debiut)

Karta wstępna (3 x 3 min):

70 kg: Stanisław Telejko vs Patryk Tłuściak

61 kg: Dominik Tomporowski vs Krzysztof Olenkiewicz

77 kg: Krzysztof Śmigacz vs Dominik Lurc