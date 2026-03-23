Wystarczyły trzy sety. Mecz w Elblągu zakończył fazę zasadniczą PlusLigi

Po wyrównanym początku spotkania, przewagę uzyskali siatkarze Barkomu (13:11). Nie na długo jednak, bo w środkowej części seta poszły dwie punktowe serie gdańszczan (14:16, 15:20), którzy górowali nad rywalami w ataku. W kolejnych akcjach goście utrzymali przewagę, kończąc seta punktowym blokiem (21:25).





W drugim secie kilka oczek zaliczki wypracowali sobie siatkarze z Gdańska (7:10). W środkowej części seta Barkom złapał kontakt z rywalami (14:15), ale nie uniknął w tym secie błędów i goście utrzymali korzystny rezultat. Wynik na 20:25 ustalił autowy atak gospodarzy.

Siatkarze Trefla grali skutecznie również na początku trzeciej odsłony i szybko odskoczyli przeciwnikom (6:10). Później utrzymywali punktowy dystans (7:12 - po asie Tobiasa Branda, 10:17) i pewnie zmierzali po wygraną. Punktowy blok dał im piłkę meczową (14:24), a przestrzelona zagrywka rywali - ostatni punkt (16:25).

Najwięcej punktów: Vasyl Tupchii (11), Julius Firkal (10) - Barkom; Tobias Brand (13), Aliaksei Nasevich (12), Piotr Orczyk (12) - Trefl. Goście byli skuteczniejsi w ataku (42%-60%), lepiej punktowali zagrywką (2-4) i popełnili mniej błędów (15, przy 26 Barkomu). MVP: Joe Worsley.

Barkom Każany Lwów – Energa Trefl Gdańsk 0:3 (21:25, 20:25, 16:25)

Barkom: Lukas Kampa, Lorenzo Pope, Vladyslav Shchurov, Vasyl Tupchii, Julius Firkal, Andrii Rohozyn – Oleh Shevchenko (libero) oraz Dmytro Vietskyy, Oskar Woźny, Mykola Kuts, Yamato Nakano. Trener: Ugis Krastins.

Trefl: Tobias Brand, Mariusz Schamlewski, Aliaksei Nasevich, Piotr Orczyk, Moustapha M'Baye, Joe Worsley – Voitto Koykka (libero) oraz Rafał Sobański, Damian Schulz, Przemysław Stępień, Fabian Majcherski (libero). Trener: Mariusz Sordyl.

