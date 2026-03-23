Cztery plusligowe zespoły w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Powrót Fornala na polskie boisko

Siatkówka

Ćwierćfinały Ligi Mistrzów siatkarzy z udziałem polskich zespołów zapowiadają się niezwykle interesująco. Do polskiego starcia dojdzie w Warszawie, gdzie PGE Projekt podejmie Bogdankę LUK Lublin. Do Rzeszowa przyjedzie natomiast Tomasz Fornal i jego turecki Ziraat Bankkart Ankara.

Czterech siatkarzy w strojach sportowych podczas meczu, dwóch w żółtych z numerami 15 i 3, jeden w żółtej krzyczący, jeden w czerwonej gestykulujący.
Fot. PAP
Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie w akcji

Po emocjonujących barażach o ćwierćfinał z udziałem Asseco Resovii Rzeszów i PGE Projektu Warszawa, we wtorek w LM rozpocznie się rywalizacja o najlepszą czwórkę. Każdy z ćwierćfinałów, w którym wystąpią polskie zespoły, zapowiada się szlagierowo.

 

Jako pierwsi na boisko w krajowej potyczce wybiegną we wtorek siatkarze PGE Projektu i mistrza Polski - Bogdanki LUK Lublin. Warszawianie stoczyli niesamowitą walkę w barażu, w którym po dwóch tie-breakach i "złotym secie" wyeliminowali z rozgrywek triumfatora z 2024 roku, włoski Itas Trentino. Natomiast debiutujący w LM Lublinianie są w nieco bardziej komfortowej sytuacji jeśli chodzi o odpoczynek, bowiem w fazie grupowej wywalczyli bezpośredni awans do ćwierćfinału i ominęli baraże.

 

W tym sezonie PGE Projekt i Bogdanka LUK spotkały się dwukrotnie - oba mecze w PlusLidze wygrała ekipa trenera Stephane’a Antigi, który w przeszłości prowadził też stołeczny zespół.

 

W środę siatkarskie święto będzie miało miejsce w Rzeszowie, gdzie Asseco Resovia, która w barażu dwukrotnie pokonała belgijski Knack Roeselare, zmierzy się z Ziraatem Bankkart Ankara. Pierwszą okazję do występu w Polsce w tym sezonie będzie miał zatem Tomasz Fornal, który jest liderem tureckiej ekipy. Siatkarze Ziraatu znakomicie spisali się w fazie grupowej, w której wywalczyli bezpośredni awans do ćwierćfinału i uchodzą za faworyta dwumeczu z Asseco Resovią.

 

Trudne zadanie czeka w środę też Aluron CMC Wartę Zawiercie. Podopieczni trenera Michała Winiarskiego bezpośrednio po fazie grupowej zameldowali się w ćwierćfinale, ale drabinka nie była dla nich łaskawa, bowiem trafili na Cucine Lube Civitanova. Włoska drużyna, która w grupie rywalizowała z PGE Projektem, również ominęła baraże. Pierwsze spotkanie Zawiercianie rozegrają na wyjeździe.

 

Ostatnią parę ćwierćfinałową tworzy obrońca trofeum, włoska Sir Sicoma Monini Perugia, z reprezentantem Polski Kamilem Semeniukiem w składzie. Jej rywalem będzie "czarny koń" rozgrywek, hiszpański Guaguas Las Palmas.

 

Rewanżowe mecze ćwierćfinałowe zaplanowano na przyszły tydzień.

 

W półfinale PGE Projekt lub Bogdanka LUK trafi na zwycięzcę pary Guaguas - Sir Sicoma Monini, natomiast Rzeszowianie mogą spotkać się z drużyną z Zawiercia. Gospodarzem turnieju finałowego z udziałem czterech najlepszych drużyn w dniach 16-17 maja będzie Turyn.

jp
Przejdź na Polsatsport.pl
EUROPEJSKIE PUCHARYSIATKÓWKA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 