DWM 8 w Świdwinie. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Hubert Pawlik

Już w najbliższą sobotę 28 marca odbędzie się gala DWM 8 w Świdwinie. W walce wieczoru Rafał Lewon zmierzy się z Krystianem Wiśniewskim o pas kategorii półśredniej. Gdzie obejrzeć galę DWM 8? Transmisja w Polsacie Sport Fight, Super Polsacie oraz na platformie Polsat Box Go.

Krystian Wiśniewski i Rafał Lewon – zawodnicy gali DWM 8
fot. DWM
DWM 8 w Świdwinie. Gdzie obejrzeć?

W walce wieczoru, będący na fali czterech zwycięstw z rzędu, Krystian Wiśniewski zmierzy się z Rafałem Lewonem. Pierwotnie miał zawalczyć z Henrym Fadipe, ale ten doznał poważnego urazu kręgosłupa i musiał wycofać się z pojedynku.

 

Na zastępstwo wskoczył 43-letni Lewon, który nie wygrał od 20 lutego 2021 roku. Stawką najważniejszego starcia gali DWM 8 będzie pas kategorii półśredniej. 

 

Dojdzie również do emocjonującego boju doświadczonych Tobiasza Lewandowskiego oraz Artura Kamińskiego. Ten drugi po raz ostatni odniósł triumf blisko osiem lat temu.

 

Ponadto Bartosz Rewera, znany z występów w organizacjach KSW oraz Babilon, postara się dopisać do rekordu drugie zwycięstwo z rzędu. Jego rywalem będzie Sergiej Kołotiuk, który przegrał w październiku z Erikiem Rushanyanem na gali Babilon MMA 55.

 

Na gali zobaczymy też dwie walki pań: mistrzyni świata WAKO w K1 Julia Stasiuk zawalczy z mistrzynią Europy w teakwondo Pauliną Jagiełło, natomiast Marta Sieradzka zmierzy się z Kaliną Brodnicką. Oba pojedynki odbędą się w formule MMA.

Gdzie obejrzeć galę DWM 8 w Świdwinie?

Transmisja gali DWM 8 w Świdwinie już w sobotę 28 marca od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.

 

​Karta walk DWM 8 w Świdwinie:

 

77kg: Rafał Lewon - Krystian Wiśniewski - walka o pas kategorii półśredniej

84 kg: Artur Kamiński - Tobiasz Lewandowski

66 kg: Bartosz Rewera - Sergiej Kołotiuk

84 kg: Kacper Śledź - Adam Lazar

75 kg: Maciej Karpiński - Rafał Guzliński - K1 w małych rękawicach

68 kg: Marcin Mańkowski - Adrian Gąsiorowski

63 kg: Julia Stasiuk - Paulina Jagiełło

60 kg: Marta Sieradzka - Kalina Brodnicka

66 kg: Eryk Aluda - Szymon Pustelnik 

61 kg: Oliwier Styczeń - Gracjan Opuchowicz

66 kg: Patryk Erdmann - Błażej Turowski - semi-pro

