DWM 8 w Świdwinie. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Już w najbliższą sobotę 28 marca odbędzie się gala DWM 8 w Świdwinie. W walce wieczoru Rafał Lewon zmierzy się z Krystianem Wiśniewskim o pas kategorii półśredniej. Gdzie obejrzeć galę DWM 8? Transmisja w Polsacie Sport Fight, Super Polsacie oraz na platformie Polsat Box Go.
W walce wieczoru, będący na fali czterech zwycięstw z rzędu, Krystian Wiśniewski zmierzy się z Rafałem Lewonem. Pierwotnie miał zawalczyć z Henrym Fadipe, ale ten doznał poważnego urazu kręgosłupa i musiał wycofać się z pojedynku.
ZOBACZ TAKŻE: Iwo Baraniewski dostał bonus za walkę w UFC! Ogromna suma na konto Polaka
Na zastępstwo wskoczył 43-letni Lewon, który nie wygrał od 20 lutego 2021 roku. Stawką najważniejszego starcia gali DWM 8 będzie pas kategorii półśredniej.
Dojdzie również do emocjonującego boju doświadczonych Tobiasza Lewandowskiego oraz Artura Kamińskiego. Ten drugi po raz ostatni odniósł triumf blisko osiem lat temu.
Ponadto Bartosz Rewera, znany z występów w organizacjach KSW oraz Babilon, postara się dopisać do rekordu drugie zwycięstwo z rzędu. Jego rywalem będzie Sergiej Kołotiuk, który przegrał w październiku z Erikiem Rushanyanem na gali Babilon MMA 55.
Na gali zobaczymy też dwie walki pań: mistrzyni świata WAKO w K1 Julia Stasiuk zawalczy z mistrzynią Europy w teakwondo Pauliną Jagiełło, natomiast Marta Sieradzka zmierzy się z Kaliną Brodnicką. Oba pojedynki odbędą się w formule MMA.
Gdzie obejrzeć galę DWM 8 w Świdwinie?
Transmisja gali DWM 8 w Świdwinie już w sobotę 28 marca od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.
Karta walk DWM 8 w Świdwinie:
77kg: Rafał Lewon - Krystian Wiśniewski - walka o pas kategorii półśredniej
84 kg: Artur Kamiński - Tobiasz Lewandowski
66 kg: Bartosz Rewera - Sergiej Kołotiuk
84 kg: Kacper Śledź - Adam Lazar
75 kg: Maciej Karpiński - Rafał Guzliński - K1 w małych rękawicach
68 kg: Marcin Mańkowski - Adrian Gąsiorowski
63 kg: Julia Stasiuk - Paulina Jagiełło
60 kg: Marta Sieradzka - Kalina Brodnicka
66 kg: Eryk Aluda - Szymon Pustelnik
61 kg: Oliwier Styczeń - Gracjan Opuchowicz
66 kg: Patryk Erdmann - Błażej Turowski - semi-pro