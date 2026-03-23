Faworyt za burtą! Niespodzianka na turnieju w Miami

Spotkanie od początku nie toczyło się po myśli Augera-Aliassime'a. W zaledwie pół godziny przegrał pierwszego seta, czym mocno skomplikował sobie drogę do 1/8 finału. Szybko udało mu się jednak odbudować i druga odsłona należała już do niego.

O awansie musiał więc zadecydować trzeci set. W nim panowie grali bardzo równo, ale w pewnym momencie Atmane wykorzystał moment dekoncentracji Kanadyjczyka i wyszedł na prowadzenie 4:2. Już go nie oddał. Rozstawiony z "siódemką" tenisista walczył do końca, ale nie udało mu się nic wskórać. Francuz wykorzystał już pierwszą piłkę meczową i awansował do czwartej rundy.

Atmane o ćwierćfinał turnieju ATP w Miami zawalczy ze zwycięzcą rywalizacji Frances Tiafoe - Jakub Mensik.

Terence Atmane - Felix Auger-Aliassime 6:3, 1:6, 6:3

