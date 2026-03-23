Fissette zabrał głos po decyzji Świątek! Co za słowa

Fissette w swoim wpisie zwrócił uwagę na to, że życie potrafi być przewrotne i nigdy nie wiadomo, kogo spotka się na swojej drodze. Przypomniał moment poznania Świątek podczas juniorskiego Wimbledonu, który Polka wygrała w 2018 roku.

„Siedem lat później wygraliśmy razem. Piękna historia” - nawiązał do ubiegłorocznego triumfu Świątek na londyńskiej trawie.

Jak zaznaczył, oboje z tenisistką pragnęli czegoś więcej i do czegoś więcej dążyli.

„Igo, życzę ci powodzenia i sukcesów w przyszłości. Jestem pewien, że je osiągniesz” - zaznaczył.

Szkoleniowiec podziękował również za wsparcie fanom tenisistki, zwłaszcza polskim. Podkreślił, że poznał osobiście wielu polskich kibiców i docenia ich pasje do tenisa. Wyraził nadzieję, że będzie się on dalej w Polsce rozwijał.

