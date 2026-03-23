Gorąco przed meczem Polski z Albanią! Urban powiedział to wprost

Emocje z każdym dniem są coraz większe, bo nie ma marginesu na błąd. Porażka sprawi, że Polacy definitywnie stracą szansę na awans na mistrzostwa świata w Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Zwycięstwo pozwoli przedłużyć marzenia, przynajmniej do momentu finałowej konfrontacji z Ukrainą lub Szwecją.

- Tak, to najważniejszy mecz w mojej karierze. Chyba wiadomo z jakich względów. Tutaj jest gra o wszystko, a wcześniej można było coś nadrobić przy potknięciach. Wydaje mi się, że będzie trudniej od strony sportowej, bo mimo wszystko mentalnie mamy doświadczenie ze względu na wcześniejsze baraże, które ta reprezentacja grała - powiedział Urban na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Urban powołał na to zgrupowanie młodych zawodników, na czele których stoi Oskar Pietuszewski, który robi furorę w FC Porto. Nie brakuje też bardzo doświadczonych piłkarzy, takich jak Kamil Grosicki i Bartosz Bereszyński. Mieszanka rutyny z młodością ma przynieść wymierny skutek. Atmosfera w kadrze jest bardzo dobra.

- Nie ulega wątpliwości, że dobre relacje zawodników na i poza boiskiem pomagają. Nie widzę powodów, żeby to podkreślać, bo od pierwszego spotkania pod moją wodzą nic wielkiego się nie stało, aby w to wątpić. Przynajmniej ja tak to widzę. Kamil i Bartosz to zawodnicy na których mogę liczyć, ale chodzi też o szatnię. Mają ogromne doświadczenie, a tego się nie kupi. Jeżeli oni mają jakieś uwagi do młodszego zawodnika, to zawsze uważam to za pomocne. Oni też zdają sobie sprawę, że to może być ich końcówka przygody z reprezentacją, chociaż nigdy nie wiadomo. Na tym zgrupowaniu liczę, że tzw. starszyzna może pomóc w trudnych momentach na boisku, ale też pomoże z młodszymi zawodnikami w szatni - rzekł selekcjoner.

Urban został zapytany też o wyjściowy skład. Doświadczony trener nie zdradził personaliów, ale dał wyraźnie do zrozumienia, że nie należy spodziewać się niespodzianek.

- Siłę opieram na zespole. Jesteśmy w takiej sytuacji, że zdecydowana większość zawodników gra w klubach i to jest niesamowicie ważne i z tego chciałbym skorzystać. To nie jest wielka tajemnica, kto zagra, bo za mojej kadencji nie ma wielkiej rotacji między piłkarzami - powiedział.

