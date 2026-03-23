Gwiazdor trafi do MLS? To już przesądzone

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to najlepszy strzelec wszech czasów "Rojiblancos" dołączy do klubu z Florydy już latem. Tamtejszy zespół po pięciu ligowych kolejkach zajmuje 13. miejsce w Konferencji Wschodniej, mając tylko jedną wygraną na koncie.

ZOBACZ TAKŻE: Pokazano nowe koszulki reprezentacji Polski! To w nich Biało-Czerwoni będą walczyli o mundial

Orlando City zamierzało podpisać kontrakt z Francuzem natychmiast, przed 26 marca, jednak Griezmann zdecydował się pozostać w Atletico do końca sezonu. Z klubem rywalizuje wciąż w Lidze Mistrzów – ćwierćfinały z Barceloną zaplanowano na 8 i 14 kwietnia - oraz o Puchar Króla (finał 18 kwietnia z Real Sociedad)

Władze Atletico stoją na stanowisku, że udzielenie Griezmannowi pozwolenia na sfinalizowanie transferu do amerykańskiego klubu jest najlepszym rozwiązaniem, aby mógł on "w spokoju i w stu procentach skupić się na kluczowej części sezonu" w Hiszpanii.

Griezmann, który w sobotę skończył 35 lat, zagrał w wyjściowym składzie w niedzielnym derbowym meczu LaLiga z Realem na Santiago Bernabeu.

Atletico po 29 kolejkach zajmuje czwarte miejsce w hiszpańskiej ekstraklasie, tracąc 16 punktów do prowadzącej Barcelony.

Francuski napastnik rozegrał w barwach stołecznej ekipy 488 meczów, strzelając 211 goli i notując 97 asyst, w dwóch różnych okresach: od 2014 do 2019 roku i od 2021 roku do chwili obecnej. Dwuletnią przerwą miał po transferze do Barcelony.

Z reprezentacją kraju, w której barwach rozegrał 137 spotkań i strzelił 44 gole, zdobył mistrzostwo (2018) i wicemistrzostwo świata (2022).

PAP