Gwiazdor trafi do MLS? To już przesądzone
Antoine Griezmann otrzymał zgodę od Atletico Madryt na podróż do Stanów Zjednoczonych, aby sfinalizować transfer do klubu ligi MLS Orlando City. Umowa ma zacząć obowiązywać po zakończeniu sezonu w Hiszpanii.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to najlepszy strzelec wszech czasów "Rojiblancos" dołączy do klubu z Florydy już latem. Tamtejszy zespół po pięciu ligowych kolejkach zajmuje 13. miejsce w Konferencji Wschodniej, mając tylko jedną wygraną na koncie.
Orlando City zamierzało podpisać kontrakt z Francuzem natychmiast, przed 26 marca, jednak Griezmann zdecydował się pozostać w Atletico do końca sezonu. Z klubem rywalizuje wciąż w Lidze Mistrzów – ćwierćfinały z Barceloną zaplanowano na 8 i 14 kwietnia - oraz o Puchar Króla (finał 18 kwietnia z Real Sociedad)
Władze Atletico stoją na stanowisku, że udzielenie Griezmannowi pozwolenia na sfinalizowanie transferu do amerykańskiego klubu jest najlepszym rozwiązaniem, aby mógł on "w spokoju i w stu procentach skupić się na kluczowej części sezonu" w Hiszpanii.
Griezmann, który w sobotę skończył 35 lat, zagrał w wyjściowym składzie w niedzielnym derbowym meczu LaLiga z Realem na Santiago Bernabeu.
Atletico po 29 kolejkach zajmuje czwarte miejsce w hiszpańskiej ekstraklasie, tracąc 16 punktów do prowadzącej Barcelony.
Francuski napastnik rozegrał w barwach stołecznej ekipy 488 meczów, strzelając 211 goli i notując 97 asyst, w dwóch różnych okresach: od 2014 do 2019 roku i od 2021 roku do chwili obecnej. Dwuletnią przerwą miał po transferze do Barcelony.
Z reprezentacją kraju, w której barwach rozegrał 137 spotkań i strzelił 44 gole, zdobył mistrzostwo (2018) i wicemistrzostwo świata (2022).