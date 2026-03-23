Kiedy mecze play-off PlusLigi? Sprawdź terminarz!

Przypomnijmy, że w fazie play-off zagrają Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE Projekt Warszawa, Bogdanka LUK Lublin, Asseco Resovia Rzeszów, Indykpol AZS Olsztyn, PGE GiEK Skra Bełchatów, Jastrzębski Węgiel oraz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

O awans do strefy medalowej "Jurajscy Rycerze" zmierzą się z ZAKSĄ, Projekt powalczy z Jastrzębskim, natomiast mistrzowie Polski z Lublina zagrają ze Skrą. Do tego Resovia trafiła na Akademików ze stolicy Warmii i Mazur.

Rywalizacja będzie toczyć się do dwóch zwycięstw. Pierwsze mecze zaplanowane zostały na 27-29 marca i gospodarzami będą drużyny, które zajęły wyższe miejsce po rundzie zasadniczej. Rewanże odbędą się na początku kwietnia, a ewentualne trzecie spotkania kilka dni później.

W kwietniu rozegrane zostaną również półfinały oraz mecze o piąte miejsce. Tutaj też drużyny zagrają do dwóch zwycięstw. Z kolei spotkania o medale to już walka do trzech wygranych spotkań. Mistrza Polski najpóźniej poznamy 13 maja.

Terminarz fazy play-off PlusLigi

I runda (do dwóch zwycięstw)

27.03 godz. 20:00 PGE Projekt Warszawa - Jastrzębski Węgiel

04.04 godz. 17:30 Jastrzębski Węgiel - PGE Projekt Warszawa

07.04 godz. 20:00 PGE Projekt Warszawa - Jastrzębski Węgiel*

28.03 godz. 20:00 Bogdanka LUK Lublin - PGE GiEK Skra Bełchatów

04.04 godz. 20:00 PGE GiEK Skra Bełchatów - Bogdanka LUK Lublin

08.04 godz. 20:00 Bogdanka LUK Lublin - PGE GiEK Skra Bełchatów*

28.03 godz. 14:45 Asseco Resovia Rzeszów - Indykpol AZS Olsztyn

04.04 godz. 14:45 Indykpol AZS Olsztyn - Asseco Resovia Rzeszów

07.04 godz. 17:30 Asseco Resovia Rzeszów - Indykpol AZS Olsztyn*

29.03 godz. 14:45 Aluron CMC Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

06.04 godz. 17:30 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie

09.04 godz. 17:30 Aluron CMC Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle*

II runda (do dwóch zwycięstw)

11.04 - pierwsze mecze półfinałowe

18.04 - drugie mecze półfinałowe

25.04 - trzecie mecze półfinałowe*

III runda

18.04 - pierwszy mecz o 5. miejsce

25.04 - drugi mecz o 5. miejsce

29.04 - trzeci mecz o 5. miejsce*

29.04 - pierwszy mecz o brąz i złoto

02.05 - drugi mecz o brąz i złoto

06.05 - trzeci mecz o brąz i złoto

09.05 - czwarty mecz o brąz i złoto*

13.05 - piąty mecz o brąz i złoto*

* - mecze odbędą się w przypadku braku wcześniejszego rozstrzygnięcia

Transmisje meczów PlusLigi na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

