Klamka zapadła! Kamiński został bez trenera

Decyzja zapadła dzień po remisie u siebie z Borussią Moenchengladbach 3:3. Był to siódmy z rzędu mecz Kolończyków bez porażki. Kamiński, wypożyczony z VfL Wolfsburg, grał od pierwszej do ostatniej minuty.

- Nie uzbieraliśmy wystarczającej liczby punktów, po prostu. Taka jest rzeczywistość. W tym kontekście i po dokładnej analizie zdecydowaliśmy się zwolnić Lukasa - powiedział dyrektor zarządzający Thomas Kessler.

Kwasniok prowadził FC Koeln od początku sezonu, a jego umowa miała obowiązywać do 2028 roku. Pod jego wodzą drużyna zgromadziła 26 punktów i ma pięć przewagi nad strefą spadkową, a dwa nad strefą barażową.

HP, PAP