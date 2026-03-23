Klamka zapadła! Kamiński został bez trenera

Piłka nożna

FC Koeln, którego barw broni Jakub Kamiński, zwolniło urodzonego w Gliwicach trenera Lukasa Kwasnioka. Klub zajmujący 15. miejsce w niemieckiej ekstraklasie piłkarskiej ogłosił, że obowiązki szkoleniowca do końca sezonu przejmie Rene Wagner.

Piłkarz w czerwono-białej koszulce FC Köln podczas meczu
fot. PAP/DPA
Decyzja zapadła dzień po remisie u siebie z Borussią Moenchengladbach 3:3. Był to siódmy z rzędu mecz Kolończyków bez porażki. Kamiński, wypożyczony z VfL Wolfsburg, grał od pierwszej do ostatniej minuty.

 

ZOBACZ TAKŻE: Znany piłkarz kończy karierę. Ogłosił to na antenie

 

- Nie uzbieraliśmy wystarczającej liczby punktów, po prostu. Taka jest rzeczywistość. W tym kontekście i po dokładnej analizie zdecydowaliśmy się zwolnić Lukasa - powiedział dyrektor zarządzający Thomas Kessler.

 

Kwasniok prowadził FC Koeln od początku sezonu, a jego umowa miała obowiązywać do 2028 roku. Pod jego wodzą drużyna zgromadziła 26 punktów i ma pięć przewagi nad strefą spadkową, a dwa nad strefą barażową.

HP, PAP
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Szachtar Donieck - Lech Poznań 0:1. Gol Mikaela Ishaka
