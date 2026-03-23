Koniec sezonu dla Kacpra Tomasiaka! Trener przekazał najnowsze wieści

W niedzielę Tomasiak przewrócił się podczas kwalifikacji do konkursu PŚ na mamuciej skoczni w norweskim Vikersund. Przy lądowaniu nie odpięła się jedna narta, a on sam obrócił się i uderzył tyłem głowy o zeskok. Zawody ostatecznie odwołano z powodu zbyt silnego wiatru.

ZOBACZ TAKŻE: Adam Małysz zdradza szczegóły po koszmarnym upadku Kacpra Tomasiaka. "Szczególnie ucierpiał kark"

Maciusiak przekazał, że młody skoczek czuje się dobrze i jest w drodze do domu.

- Kacper został wypisany ze szpitala. Przeszedł wszystkie badania, włącznie z rezonansem magnetycznym. Nie ma żadnych złamań. Wylądowaliśmy o 17:45 na lotnisku w Krakowie-Balicach. Teraz jest w drodze do domu - powiedział trener kadry.

Czy Tomasiak będzie towarzyszył kolegom z drużyny w Planicy?

- Były plany, żeby został z nami do końca, ale lepiej żeby odpoczął. Jest bardzo zmęczony. Kacper zostanie w domu. Planica w przyszłym roku - dodał Maciusiak.

W Vikersund Tomasiak po raz pierwszy w karierze startował na mamuciej skoczni. Finałowe zawody Pucharu Świata w Planicy odbędą się również na tego typu obiekcie w dniach 26-29 marca.

KP, PAP