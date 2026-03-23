Bardzo szybka zmiana Lewandowskiego! Tak Hiszpanie podsumowali Polaka

Robert Lewandowski został zmieniony w przerwie niedzielnego meczu ligowego z Rayo Vallecano. Był to przeciętny występ naszego zawodnika, na co zwróciły również uwagę hiszpańskie media.

"Odzyskał skuteczność i zaufanie Hansiego Flicka, ale przez 45 minut był praktycznie niewidoczny. Sporo poruszał się między liniami, jednak nie potrafił dojść do żadnej sytuacji strzeleckiej" - tak ocenił występ Polaka dziennik "Sport", dodając, że może on myśleć już o barażach mistrzostw świata.

 

ZOBACZ TAKŻE: Portugalia oszalała na punkcie Pietuszewskiego! Niewiarygodne, co o nim piszą

 

Dziennikarze wystawili mu "piątkę" w dziesięciopunktowej skali, określając go jednym słowem: leniwy.

 

Podobnie uważa gazeta "AS".

 

"Słabo. Mecz do zapomnienia" - napisano krótko. "Polak nie stworzył żadnej sytuacji i nie oddał nawet jednego strzału na bramkę. Nie wyszedł na drugą połowę" - czytamy.

 

"Mundo Deportivo" stwierdziło, że był to "nietypowy" występ 37-latka.

 

"Czwarty mecz z rzędu w wyjściowym składzie, to jasny sygnał od Hansiego Flicka na końcówkę sezonu. Nie oddał jednak ani jednego strzału, a przecież to jego największy atut" - zaznaczono. 

 

Na to samo zwróciła uwagę "Marca".

 

"Wydaje się też, że na tym etapie sezonu wygrał rywalizację z Ferranem Torresem" - podsumowano.

 

Po 29. kolejkach FC Barcelona jest liderem tabeli ligowej, mając w dorobku 73 pkt. Drugi Real Madryt ma cztery punkty straty.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Mamy już pięć polskich klubów w Europie! Co dał nam ten sezon Ligi Konferencji UEFA?

