Najbardziej kobiecy odcinek sezonu "Ninja vs Ninja". Na torze mistrzynie sportu i młode talenty

Jedną z największych faworytek jest Katarzyna Jonaczyk z Gdańska – trenerka i jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek w polskim świecie ninja. Wielokrotnie zdobywała tytuł Last Woman Standing, oddając go dopiero w ostatnim sezonie Amerykance. Teraz wraca na tor z ogromną motywacją i wszyscy liczą, że ponownie udowodni, że jest jedną z najlepszych kobiet ninja w Polsce.

W rywalizacji zobaczymy także dobrze znane zawodniczki z poprzednich sezonów, m.in. Magdalenę Sobesto z Wieliszewa – funkcjonariuszkę straży granicznej i wielokrotną medalistkę biegów przeszkodowych. Na tor powraca również Ela Trochonowicz z Warszawy. Jak sama przyznaje, odkrycie sportów przeszkodowych i udział w programie całkowicie odmieniły jej życie – dziś treningi ninja są dla niej nie tylko pasją, ale też ogromną motywacją do dalszego rozwoju.

W tym odcinku zobaczymy także najmłodsze wojowniczki, które dopiero rozpoczynają swoją drogę w świecie ninja, ale już pokazują ogromny potencjał. Na torze pojawi się aż siedem walecznych dziewczyn poniżej 18. roku życia. Wśród nich m.in. Emma Bąk z Tarnowa – reprezentantka Polski na mistrzostwach Europy i świata OCR, Karolina Ślebocka z Siecienia – zwyciężczyni zawodów Jungle Ninja, Agata Gozdek z Kalet – medalistka mistrzostw Europy ninja, a także bliźniaczki Weronika i Malwina Bartkowskie z Płocka, które od kilku lat z powodzeniem startują w zawodach ninja. Na starcie stanie również Patrycja Teska z Gdyni – mistrzyni świata OCR w swojej kategorii wiekowej, Aleksandra Szojda z Tychów – złota medalistka mistrzostw świata OCR oraz Anna Garlacz z Żarek – medalistka mistrzostw świata i Europy na torze OCR100.

Nie zabraknie także wyjątkowego biegu gwiazd. Na torze pojawią się mistrzynie sportu – Kamila Lićwinko, wybitna polska lekkoatletka specjalizująca się w skoku wzwyż, halowa mistrzyni świata i dwukrotna finalistka igrzysk olimpijskich, oraz Joanna Dorociak, również związana z konkurencją skoku wzwyż i reprezentująca Polskę na międzynarodowych arenach. Dla obu zawodniczek tor Ninja będzie nowym wielkim wyzwaniem – wymagającym nie tylko dynamiki i siły nóg, ale też koordynacji, chwytu i błyskawicznego podejmowania decyzji.

Tak silnej kobiecej obsady w jednym odcinku jeszcze nie było. Doświadczenie spotka się tu z młodzieńczą energią, a każdy bieg może przynieść niespodziewany zwrot akcji. Która z zawodniczek okaże się najszybsza i najskuteczniejsza na torze? Odpowiedź poznamy w najnowszym odcinku "Ninja vs Ninja".

"Ninja vs Ninja" we wtorek o godz. 21.30 w Polsacie.

Informacja prasowa