Najlepszy występ Sochana w nowym klubie! Przyłożył rękę do zwycięstwa

Sochan, który w lutym zasilił nowojorską ekipę po rozwiązaniu kontraktu z San Antonio Spurs, spędził na boisku osiem minut. Trafił trzy z czterech rzutów z gry i dwa wolne, a także miał sześć zbiórek i jedną asystę. To jego najlepszy dotychczas występ w barwach Knicks.

Liderem zespołu z Nowego Jorku był Karl-Anthony Towns, który zdobył 26 punktów i dołożył 16 zbiórek. Jalen Brunson dodał 23 punkty.

Po stronie Wizards, osłabionych kontuzjami aż ośmiu zawodników, najlepiej zaprezentował się Jaden Hardy, który wszedł z ławki rezerwowych i jako jedyny w swojej drużynie zakończył spotkanie z dorobkiem ponad 20 punktów - zdobył ich 25.

Knicks odnieśli szóste zwycięstwo z rzędu, notując w niedzielę drugi najwyższy dorobek punktowy w tym sezonie. Z bilansem 47-25 są na trzecim miejscu w Konferencji Wschodniej. Zespół z Waszyngtonu znajduje się na przeciwległym biegunie, bowiem przegrał 16. kolejny mecz i obecnie ma bilans 16-55, co daje mu 14. pozycję.

Cenne wyjazdowe zwycięstwo nad Celtics odnieśli koszykarze Minnesota Timberwolves, wygrywając 102:92. To ich pierwszy triumf w Bostonie od... 2005 roku. Liderem gości był Bones Hyland z dorobkiem 23 punktów.

W barwach Celtics i w całym meczu najwięcej punktów zdobył Jaylen Brown - 29.

Timberwolves mają bilans 44-28 i są na szóstej pozycji na Zachodzie. Celtics (47-24), którzy zakończyli tym samym serię zwycięstw na czterech, są wiceliderem Konferencji Wschodniej.

PAP