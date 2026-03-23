Ostatni akcent rundy zasadniczej! Mecz PlusLigi na żywo

Zarówno dla siatkarzy Barkomu, jak i Trefla to spotkanie to nie tylko ostatni mecz w rundzie zasadniczej, ale i w całym sezonie. Gdańszczanom nie udało się bowiem awansować do fazy play-off. Ekipa z Trójmiasta przed zaległym starciem w ramach 14. kolejki, znalazła się na dziewiątym miejscu z czterema punktami straty do ósmej ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Barkom w tym sezonie bronił się przed spadkiem i zrealizował swój cel w miarę pewnie, głównie dzięki fatalnej postawie outsidera z Częstochowy. Lwowianie skończą rozgrywki na jedenastym miejscu.

W pierwszej rundzie podopieczni Mariusza Sordyla wygrali u siebie z Barkomem, ale dopiero po tie-breaku.

