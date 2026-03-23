PlusLiga 2026. Końcowa tabela fazy zasadniczej

Zakończyła się faza zasadnicza rozgrywek PlusLigi. Najlepszą drużyną tej części sezonu okazała się Aluron CMC Wartę Zawiercie, a osiem czołowych ekip rozpocznie wkrótce rywalizację w play-off. Jak wygląda końcowa tabela fazy zasadniczej PlusLigi 2026? Sprawdź, które miejsca zajęły poszczególne drużyny.

Tabela PlusLigi - faza zasadnicza sezonu 2025/2026.

Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE Projekt Warszawa, Bogdanka LUK Lublin, Asseco Resovia Rzeszów, Indykpol AZS Olsztyn, PGE GiEK Skra Bełchatów, JSW Jastrzębski Węgiel oraz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle to zespoły, które wywalczyły miejsca w czołowej ósemce tabeli. Powalczą one w fazie play-off o medale mistrzostw Polski.

 

Kolejne miejsca w tabeli zajęły Energa Trefl Gdańsk, Ślepsk Malow Suwałki, Barkom Każany Lwów, Cuprum Stilon Gorzów oraz InPost ChKS Chełm. Te zespoły zakończyły już sezon. Tabelę PlusLigi zamknął Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Drużyna spod Jasnej Góry, po trzech sezonach gry w elicie, została zdegradowana do pierwszej ligi.

 

PlusLiga 2026 - końcowa tabela fazy zasadniczej:

 

1. Aluron CMC Warta Zawiercie                26 21  5 68-27 61 
2. PGE Projekt Warszawa                      26 19  7 60-33 54 
3. Bogdanka LUK Lublin                       26 18  8 64-40 53 
4. Asseco Resovia Rzeszów                    26 18  8 61-36 51 
5. Indykpol AZS Olsztyn                      26 16 10 60-48 46 
6. PGE GiEK Skra Bełchatów                   26 15 11 52-46 44 
7. JSW Jastrzębski Węgiel                    26 15 11 52-47 42 
8. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle                    26 12 14 59-57 40
----------------------------------------------------------------- 
9. Energa Trefl Gdańsk                       26 14 12 55-52 39 
10. Ślepsk Malow Suwałki                     26  8 18 41-63 28 
11. Barkom Każany Lwów                       26  8 18 39-66 24 
12. Cuprum Stilon Gorzów                     26  7 19 39-63 24 
13. InPost ChKS Chełm                        26  7 19 32-65 23 
14. Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa  26  4 22 32-71 17 - spadek
RM, Polsat Sport
