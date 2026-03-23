Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE Projekt Warszawa, Bogdanka LUK Lublin, Asseco Resovia Rzeszów, Indykpol AZS Olsztyn, PGE GiEK Skra Bełchatów, JSW Jastrzębski Węgiel oraz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle to zespoły, które wywalczyły miejsca w czołowej ósemce tabeli. Powalczą one w fazie play-off o medale mistrzostw Polski.

Kolejne miejsca w tabeli zajęły Energa Trefl Gdańsk, Ślepsk Malow Suwałki, Barkom Każany Lwów, Cuprum Stilon Gorzów oraz InPost ChKS Chełm. Te zespoły zakończyły już sezon. Tabelę PlusLigi zamknął Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Drużyna spod Jasnej Góry, po trzech sezonach gry w elicie, została zdegradowana do pierwszej ligi.

PlusLiga 2026 - końcowa tabela fazy zasadniczej:

1. Aluron CMC Warta Zawiercie 26 21 5 68-27 61 2. PGE Projekt Warszawa 26 19 7 60-33 54 3. Bogdanka LUK Lublin 26 18 8 64-40 53 4. Asseco Resovia Rzeszów 26 18 8 61-36 51 5. Indykpol AZS Olsztyn 26 16 10 60-48 46 6. PGE GiEK Skra Bełchatów 26 15 11 52-46 44 7. JSW Jastrzębski Węgiel 26 15 11 52-47 42 8. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 26 12 14 59-57 40 ----------------------------------------------------------------- 9. Energa Trefl Gdańsk 26 14 12 55-52 39 10. Ślepsk Malow Suwałki 26 8 18 41-63 28 11. Barkom Każany Lwów 26 8 18 39-66 24 12. Cuprum Stilon Gorzów 26 7 19 39-63 24 13. InPost ChKS Chełm 26 7 19 32-65 23 14. Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 26 4 22 32-71 17 - spadek

