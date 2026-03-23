Polscy łyżwiarze figurowi celują w złoto na MŚ w Pradze. Zabraknie na nich sensacyjnej Alysy Liu

Biało-Czerwoni w mistrzostwach świata wystąpią w podobnym składzie jak w igrzyskach olimpijskich w Mediolanie; zabraknie tylko pary tanecznej Sofii Dowhal i Wiktora Kuleszy. W praskiej hali O2 Arena będą rywalizować solistka Jekaterina Kurakowa, solista Władimir Samojłow, a w parach sportowych Julia Szczecinina i Michał Woźniak.

- Celujemy w trzy finały. Zależy nam na wynikach zbliżonych do rekordów sezonu albo nawet na ich poprawieniu. To był bardzo długi sezon i zawodnicy są już zmęczeni - dodała szefowa polskiej federacji.

ZOBACZ TAKŻE: Upadek Kacpra Tomasiaka! Polak zniesiony na noszach

Zgodnie z tradycją poprzednich startów poolimpijskich wielu wybitnych i utytułowanych łyżwiarzy w Czechach zabraknie.

Na praskiej tafli zabraknie kilkoro mistrzów olimpijskich. W tej grupie jest m.in. podwójna złota medalistka z Mediolanu (w konkurencji drużynowej i indywidualnej), 20-letnia Amerykanka Alysa Liu czy sensacyjny triumfator wśród mężczyzn Kazach Michaił Szajdorow. Nie wystąpią również najlepsi w parach sportowych Riku Miura i Ryuichi Kihara z Japonii.

To oznacza, że w stolicy Czech - spośród zwycięzców tegorocznych igrzysk - pojawi się tylko francuska para taneczna Laurence Fournier Beaudry i Guillaume Cizeron.

Tytułu będzie za to bronił Amerykanin Ilia Malinin, który od dwóch lat dominował we wszystkich zawodach międzynarodowych. W rywalizacji olimpijskiej prowadził po programie krótkim. Jednak w dowolnym popełnił dużo błędów, co zepchnęło go na ósme miejsce. Malinin słaby indywidualny występ powetował sobie w konkursie drużynowym, gdzie zdobył złoty medal.

Tascher zwróciła uwagę, że rezerwowi z ekip Japonii czy USA zawsze prezentują wysokie umiejętności, pozwalające im walczyć o podium.

Praga po raz trzeci będzie gościć elitę łyżwiarzy; wcześniej w latach 1962 i 1993.

Transmisje z mistrzostw świata na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

jp, PAP