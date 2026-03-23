Polska siatkarka wykluczona z gry! Klub przekazał ważną informację

Sokół & Hagric Mogilno zajął dziesiątą lokatę w tabeli fazy zasadniczej Tauron Ligi. Drużynę czeka w tym sezonie jeszcze dwumecz z Moya Radomką Radom, którego stawką będzie dziewiąte miejsce w końcowej klasyfikacji. Niestety, w spotkaniach, które zaplanowano na początek kwietnia, zespół z Mogilna będzie musiał sobie radzić bez swej czołowej siatkarki.

Wiktoria Kowalska zmaga się z urazem pleców i - jak poinformował klub - nie pojawi się już na boisku w obecnym sezonie. W najbliższych dniach atakująca przejdzie zabieg. Kowalska to wiodąca zawodniczka Sokoła, zajęła piąte miejsce w rankingu najlepiej punktujących siatkarek fazy zasadniczej Tauron Ligi.

Klub poinformował jednocześnie, że 26-letnia atakująca nadal będzie reprezentowała barwy Sokoła w sezonie 2026/2027. Do drużyny z Mogilna trafiła w ubiegłym roku z #VolleyWrocław. Wcześniej grała w klubach LTS Legionovia Legionowo, Muks Volley Płock (2017-18), BlueSoft Mazovia Warszawa (2018-19), Joker Świecie (2019-21), Roleski Grupa Azoty ANS Tarnów (2021-23) i PGE Rysice Rzeszów (2023-24).

W swej dotychczasowej karierze Kowalska rozegrała pięć sezonów w ekstraklasie siatkarek, w której zadebiutowała w 2020 roku w barwach Jokera. Wystąpiła łącznie w 108 meczach, w których zdobyła 980 punktów.