LM siatkarzy: PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin. Gdzie oglądać? Transmisja TV stream online

PGE Projekt Warszawa w pierwszej fazie Ligi Mistrzów rywalizował w grupie E. Mierzył się z belgijskim Volley Haasrode Leuven (3:0, 3:2), Montpellier HSC VB z Francji (2:3, 3:0) i Cucine Lube Civitanova (0:3, 2:3). Zajął trzecie miejsce w grupie za Lube i Montpellier, ale awansował do fazy pucharowej jako najlepsza drużyna z trzecich lokat. W rundzie play-off drużyna z Warszawy stoczyła zacięte boje z Itas Trentino - przegrała 2:3 u siebie, ale we Włoszech wygrała 3:2 i zwycięzcę rywalizacji wyłonił złoty set, wygrany 15:11 przez Projekt.

Bogdanka LUK Lublin grała w grupie B i zajęła pierwsze miejsce w tabeli z kompletem zwycięstw, awansując bezpośrednio do ćwierćfinału. Pokonała Halkbank Ankara (3:0, 3:2), Knack Roeselare (3:2, 3:2) oraz Galatasaray Stambuł (3:1, 3:0).

W obecnym sezonie PlusLigi Projekt i Bogdanka rozegrały ze sobą dwa mecze. Oba wygrali mistrzowie Polski. W Lublinie było 3:0 dla gospodarzy (12. kolejka, 23 grudnia), ale Projekt wystąpił w mocno przetrzebionym składzie. Na Torwarze (25. kolejka, 8 marca), było 3:1 dla Bogdanki.

Spotkanie rewanżowe odbędzie się 1 kwietnia w hali Globus w Lublinie. Zwycięzcy dwumeczów wywalczą awans do turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w Turynie, w dniach 16-17 maja.

Transmisja meczu PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin we wtorek 24 marca o godzinie 17.45 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.