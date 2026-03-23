Świątek przekazała wieści. Co z resztą sztabu?

Obecny sezon jest drugim z rzędu, gdy Świątek w trzech pierwszych miesiącach roku nie wygrała żadnego turnieju, ale pierwszym od 2020 roku, gdy nie dotarła nawet do półfinału.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek zakończyła współpracę z trenerem! Polka zabrała głos

W tym roku zatrzymała się na ćwierćfinale Australian Open, przegrywając z najlepszą później w Melbourne Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. W Dosze uległa mającej najlepszy czas za sobą Greczynce Marii Sakkari w ćwierćfinale, wycofała się z zawodów w Dubaju, a w Indian Wells w walce o półfinał wyeliminowała ją Ukrainka Elina Switolina. „Przełom” - w negatywnym znaczeniu tego słowa - nastąpił w Miami, gdzie przegrała mecz 2. rundy, a jej inauguracyjny, z Magdą Linette. Poprzednio udział w turnieju po premierowym pojedynku zakończyła w sierpniu 2021.

Na turniejowe zwycięstwo czy chociażby półfinał, nie licząc triumfu w drużynowym United Cup w styczniu, najlepsza polska tenisistka w historii czeka od 21 września, kiedy triumfowała w zawodach WTA 500 w Seulu, gdzie zabrakło wielu czołowych tenisistek.

Z Fissette’em współpracowała od października 2024, kiedy zastąpił w roli trenera Tomasza Wiktorowskiego. Pod wodzą Belga odniosła w poprzednim sezonie jeden z największych sukcesów w karierze, wygrywając po raz pierwszy najbardziej prestiżowy turniej - Wimbledon.

PAP