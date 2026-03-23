Pokazano nowe koszulki reprezentacji Polski! To w nich Biało-Czerwoni będą walczyli o mundial
Opublikowano spot, którym zaprezentowano najnowsze koszulki piłkarskiej reprezentacji Polski. Kibice będą mogli zobaczyć je na żywo już podczas barażowego spotkania eliminacji mistrzostw świata pomiędzy Biało-Czerwonymi a zawodnikami z Albanii.
Już niedługo piłkarska reprezentacja Polski rozegra jeden z najważniejszych meczów od dłuższego czasu. W czwartek 26 marca podopieczni Jana Urbana zmierzą się z Albańczykami na PGE Narodowym w spotkaniu barażowym eliminacji mistrzostw świata. Jak się okazuje, to starcie będzie wyjątkowe pod wieloma względami.
Właśnie wtedy kibice Biało-Czerwonych będą mieli pierwszą okazję, by zobaczyć reprezentantów naszego kraju w nowych koszulkach, które po raz pierwszy zostały pokazane przez Polski Związek Piłki Nożnej w poniedziałek 23 marca.
"Strój domowy inspirowany jest białym orłem, jednym z najważniejszych symboli narodowych. Motyw jego piór został przetworzony w nowoczesny wzór widoczny na rękawach i spodenkach. Biała baza uzupełniona czerwonymi akcentami tworzy projekt odważny, ponadczasowy i jednoznacznie kojarzący się z Polską.
Strój wyjazdowy nawiązuje do tradycji odwracania kolorystyki zestawu domowego. W tej wersji pojawia się nowy odcień Noble Red, głębsza i bardziej wyrafinowana czerwień, która nadaje koszulce mocny i zdecydowany charakter" - można przeczytać na stronie "łączynaspiłka.pl".
Męska reprezentacja pierwszy raz zaprezentuje się w nowych koszulkach podczas wcześniej wspomnianego starcia z Albanią. Natomiast reprezentacja Polski kobiet zadebiutuje w najświeższym trykocie 14 kwietnia, kiedy na Polsat Plus Arenie Gdańsk zagra z Irlandią.
Sprzedaż nowych koszulek rozpoczyna się 23 marca 2026 roku.