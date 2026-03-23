Tauron Liga siatkarek. Gdzie oglądać mecze ćwierćfinałowe? Transmisje TV i stream online

Drużyny, które zajęły miejsca w czołowej ósemce fazy zasadniczej Tauron Ligi, wywalczyły awans do fazy play-off. DevelopPres Rzeszów, PGE Budowlani Łódź, UNI Opole, BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała, ŁKS Commercecon Łódź, ITA Tools Stal Mielec, Lotto Chemik Police i Metalkas Pałac Bydgoszcz powalczą o medale mistrzostw Polski. Tytułu mistrza Polski broni DevelopRes, który zajął również pierwsze miejsce w tabeli fazy zasadniczej obecnego sezonu.

Pary ćwierćfinałowe powstały na podstawie miejsc, które zespoły zajęły w tabeli fazy zasadniczej - 1-8, 2-7, 3-6 oraz 4-5. W ćwierćfinałach rywalizacja toczyć się będzie do dwóch wygranych spotkań, ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzami pierwszych i ewentualnych trzecich spotkań będą zespoły, które zajęły wyższe miejsce w tabeli fazy zasadniczej rozgrywek.

Transmisje meczów siatkarskiej Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Ćwierćfinały Tauron Ligi - plan transmisji pierwszych meczów:

2026-03-24: UNI Opole – ITA Tools Stal Mielec (wtorek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 2, Polsat Sport Extra 2)

2026-03-24: DevelpRes Rzeszów – Metalkas Pałac Bydgoszcz (wtorek, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)