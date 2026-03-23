Wielkie emocje za nami. Czas na kolejną fazę MP

Wicemistrz sprzed roku Kosakowski pokonał czarnymi najmłodszego i legitymującego się najniższym rankingiem w stawce, 17-letniego mistrza FIDE Adama Zielonkę. Gumularz, brązowy medalistz sprzed trzech lat, gdy krajowy czempionat ostatni raz odbywał się w stolicy, wygrał z Wojciechem Morandą, wicemistrzem sprzed pięciu lat z Bydgoszczy.

ZOBACZ TAKŻE: Redzimski i Wielgos najlepsi w Polsce

W pojedynku doświadczonych mulimedalistów mistrzostw Polski Radosław Wojtaszek (16 startów, sześć złotych, trzy srebrne, cztery brązowe medale) zremisował z Bartoszem Soćko (27 finałów, trzy złote, cztery zrebrne, trzy brązowe).

Malcewska, która z sobotę w Węgrowie wywalczyła mistrzostwo kraju w szachach szybkich, pokonała najmłodszą w stawce i najniżej notowaną w rankingu, pochodzącą z Białorusi 16-letnią Anastasiją Obuchawą, która do czempionatu w stolicy awansowała zdobywając mistrzostwo Polski do lat 20.

Stuprocentowy wynik na starcie notuje najbardziej doświadczona w stawce Monika Soćko (30 finałów, osiem złotych, siedem srebrnych, pięć brązowych krążków). Po inauguracyjnym zwycięstwie nad Oliwią Kiołbasą, pokonała w poniedziałek inną koleżankę z reprezentacji, która w minionym roku zdobyła drużynowe mistrzostwo Europy - broniącą tytułu Klaudię Kulon.

W prestiżowym pojedynku dwóch innych złotych medalistek z Batumi, najwyżej klasyfikowanych polskich szachistek, Kiołbasa otrząsnęła się z niedzielnej porażki i wygrała białymi z notowaną na 15. miejscu w światowym rankingu Aliną Kaszlinską. W poniedziałek w stołecznym hotelu Sofitel Victoria panie grały bezkompromisowo. Wszystkie partie zakończyły się wynikiem rozstrzygniętym.

Rozgrywane systemem kołowym mistrzostwa, z pulą nagród 236 tys. złotych, potrwają do 30 marca.

KP, PAP