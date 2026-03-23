Zanosi się na spektakularny powrót Zidane'a! "Kontrakt dogadany"

Dla Zidane'a byłby to powrót do pracy trenera po pięciu latach przerwy. Dotychczas dwukrotnie był związany z Realem Madryt, z którym wywalczył szereg trofeów. W latach 2016-2018 sięgnął trzykrotnie z rzędu po Ligę Mistrzów, a do tego dorzucił mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii, a także dwukrotnie wygrał Superpuchar Europy i Klubowe Mistrzostwa Świata. Do ekipy "Królewskich" wrócił po roku przerwy. W latach 2019-2021 dorzucił kolejne mistrzostwo kraju oraz Superpuchar Hiszpanii.

Od tamtej pory legendarny piłkarz nie podjął się żadnej pracy, mimo że zagraniczne media wielokrotnie łączyły go z wieloma klubami, takimi jak... Real Madryt. Nie brakowało jednak doniesień, że sam zainteresowany czeka na posadę selekcjonera reprezentacji Francji, po tym jak Didier Deschamps zadeklarował już, że po tegorocznym mundialu odchodzi z "Trójkolorowych".

Teraz francuski "Le Parisien" przekazuje, że Zidane dogadał się z rodzimą federacją w sprawie kontraktu i to on będzie następcą Deschampsa, który zespół "Les Blues" prowadzi od 2012 roku. Sześć lat później zdobył mistrzostwo świata, a na kolejnym mundialu dotarł do finału, w którym przegrał z Argentyną po rzutach karnych. Do tego należy dodać wicemistrzostwo Europy i triumf w Lidze Narodów.

