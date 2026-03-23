Znany piłkarz kończy karierę. Ogłosił to na antenie

Payet większość swojej kariery spędził w ojczyźnie. Rozegrał prawie 500 spotkań w Ligue 1, z czego aż 326 dla Olympique Marsylia. Dorzucił do tego 78 bramek i 96 asyst. Z kolei w barwach Saint-Etienne wystąpił w 148 meczach, strzelając 25 goli i zapisując 32 kluczowe podania. Ponadto był piłkarzem OSC Lille i Nantes. Miał też okazję biegać po boiskach Premier League jako zawodnik West Hamu. W ekipie "Młotów" zagrał 60 razy, notując 15 trafień i 22 asysty.

W trakcie swojej długiej kariery Payet był również reprezentantem Francji, dla której wystąpił 38-krotnie i zdobył osiem bramek. W drużynie "Trójkolorowych" zadebiutował w 2010 roku, a sześć lat później dotarł z "Les Blues" do finału Euro 2016, w którym lepsza okazała się Portugalia.

Jego ostatnim klubem było brazylijskie Vasco Da Gama. Piłkarz ogłosił już zakończenie kariery, a uczynił to na antenie francuskiej telewizji L1+. Nie zabrakło przy tym łez wzruszenia.

- Mogę już oficjalnie ogłosić, że kończę granie w piłkę na poziomie profesjonalnym. Ten padający deszcz nie jest przypadkowy. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze przez te wszystkie lata - kolegom, trenerom, właścicielom klubów, wszystkim pracownikom i oczywiście mojej rodzinie. Moim marzeniem było zostać piłkarzem i grać w reprezentacji kraju. Teraz to koniec pięknej przygody - przyznał.

