Asseco Resovia Rzeszów - Ziraat Bankasi. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

W środę siatkarskie święto będzie miało miejsce w Rzeszowie, gdzie Asseco Resovia, która w barażu dwukrotnie pokonała belgijski Knack Roeselare, zmierzy się z Ziraatem Bankkart Ankara.

Pierwszą okazję do występu w Polsce w tym sezonie będzie miał zatem Tomasz Fornal, który jest liderem tureckiej ekipy.

Siatkarze Ziraatu znakomicie spisali się w fazie grupowej, w której wywalczyli bezpośredni awans do ćwierćfinału.

Rewanżowe mecze ćwierćfinałowe zaplanowano na przyszły tydzień.

Transmisja meczu Asseco Resovia Rzeszów - Ziraat Bankasi w środę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online w Polsat Box Go. Początek w środę o godzinie 17.45.

BS, Polsat Sport, PAP