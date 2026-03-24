ATP w Miami: Alexander Zverev - Quentin Halys. Relacja live i wynik na żywo

Impreza rangi ATP Masters 1000 w Miami wkracza w decydujące fazy. Na Florydzie pora na mecze czwartej rundy. W jednym z nich rywalizują rozstawiony z "3" Alexander Zverev i Quentin Halys.

Drugi z tenisistów dzień wcześniej zakończył występ w Miami Kamila Majchrzaka. Polak prowadził w pierwszym secie z przewagą przełamania, jednak ostatecznie w dwóch partiach lepszy okazał się Francuz.

Wcześniej natomiast Halys odprawił Kanadyjczyka Liama Draxla oraz Hiszpana Alejandro Davidovicha Fokinę. Zverev z kolei w pierwszej fazie miał wolny los, a później pokonał Amerykanina Martina Damma i Chorwata Marina Cilicia.

To pierwsza bezpośrednia potyczka obu zawodników. Stawką najlepsza ósemka prestiżowych zmagań w Miami.

