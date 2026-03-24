ATP w Miami: Jannik Sinner - Alex Michelsen. Relacja live i wynik na żywo

Impreza rangi ATP Masters 1000 w Miami wkracza w decydujące fazy. Na Florydzie pora na mecze czwartej rundy. W jednym z nich rywalizują rozstawiony z "2" Jannik Sinner i Alex Michelsen.

Włoch ma na swoim koncie dwie wygrane. W pierwszej fazie miał wolny los, a później odprawił Bośniaka Damira Dzumhura oraz Francuza Corentina Mouteta. Amerykanin natomiast pokonał Włocha Mattię Bellucciego, Brytyjczyka Camerona Norriego i Chilijczyka Alejandro Tabilo.

Dotychczas Sinner i Michelsen mierzyli się ze sobą dwa razy. Oba starcia, w sierpniu 2024 roku, padły łupem Włocha.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Alex Michelsen na Polsatsport.pl.

jc, Polsat Sport