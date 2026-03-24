Baraniewski wskazał nazwisko kolejnego rywala! To weteran UFC

Iwo Baraniewski w imponującym stylu rozpoczął karierę w UFC. Po efektownym debiucie, w którym znokautował Ibo Aslana, w ubiegły weekend potrzebował zaledwie 28 sekund, by posłać na deski Austena Lane'a. Dzięki temu zgarnął bonus za występ wieczoru w wysokości 100 tysięcy dolarów.

Polak przyznał, że w kolejnym starciu zmierzy się z każdym, kogo zaproponuje UFC. Wskazał jednak konkretne nazwisko.

- Może z (Ionem - przyp. red.) Cutelabą byłaby dobra walka - przekazał na kanale The Ariel Helwani Show.

Prowadzący zauważył, że Mołdawianin to weteran organizacji, twardy zawodnik, czemu Baraniewski tylko przytaknął. 32-latek walczy w UFC od 2016 roku. Od tamtej pory stoczył 20 pojedynków. W ostatnim pokonał znanego w Polsce Oumara Sy przez poddanie w pierwszej rundzie.

Baraniewski wyznał również, kiedy chce wrócić do klatki. - Potrzebuję tydzień odpoczynku i wracam do pracy. Będę czekał na kolejną ofertę - powiedział, uzupełniając, że byłoby świetnie w tym roku trzykrotnie.

Na koniec wygłosił konkretny apel. - Dajcie mi dwa lata (żeby wejść na szczyt - przyp. red.) - podsumował.