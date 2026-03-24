Baraże MŚ 2026. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Reprezentacja Polski ma przed sobą wyjątkowo trudne wyzwanie, gdyż w czwartek zmierzy się w półfinale baraży MŚ 2026 z Albanią. Jeśli wygra, to w najważniejszym spotkaniu zagra ze zwycięzcą rywalizacji między Ukrainą a Szwecją. Zdecydowanie lepiej w ostatnim czasie prezentują się piłkarze Sergiya Rebrova.

Pewnie uplasowali się w kwalifikacjach na drugim miejscu w grupie D, tuż za Francją. Ukraińcy w decydującym meczu pokonali Islandię 2:0 po imponującej końcówce.

Prowadzeni od października przez trenera Grahama Pottera Szwedzi spisują się ostatnio koszmarnie. Nie dość, że zajęli ostatnie miejsce w grupie B, to dwukrotnie przegrali z Kosowem i finalnie zdobyli zaledwie dwa punkty. Udział w barażach zapewnili sobie wyłącznie dzięki zwycięstwu w dywizji C Ligi Narodów. Trudno powiedzieć, czy angielski szkoleniowiec znalazł sposób na zażegnanie kryzysu.

Jednym z ciekawszych meczów barażowych będzie również rywalizacja Turcji z Rumunią. Piłkarze Vincenzo Montelli urwali ostatnio punkt Hiszpanii, a wcześniej zanotowali cztery zwycięstwa z rzędu. Nie ma zatem wątpliwości, że chcą przedłużyć świetną serię.

Włosi po raz trzeci z rzędu powalczą w barażach o awans na mundial. Dwukrotnie im się to nie udało, gdyż przegrali - najpierw ze Szwecją, a cztery lata temu z Macedonią Północną. Teraz zawodnicy Gennaro Gattuso zmierzą się z Irlandią Północną i muszą wygrać, by zagrać o awans w finale baraży.

Ponadto zobaczymy cztery inne starcia. Reprezentacja Czech podejmie na własnym stadionie Irlandię. Dania zagra z Macedonią Północną. Słowacja zmierzy się z Kosowem, natomiast Walia z Bośnią i Hercegowiną.

Plan transmisji na czwartek 26 marca:

Ukraina - Szwecja - godz. 20:45. Transmisja: Polsat Sport 1.

Turcja - Rumunia, godz. 18:00. Transmisja: Polsat Sport 1.

Czechy - Irlandia, godz. 20:45. Transmisja: Polsat Sport Extra 1.

Dania - Macedonia Północna, godz. 20:45. Transmisja: Polsat Sport Premium 1.

Słowacja - Kosowo, godz. 20:45. Transmisja: Polsat Sport Extra 3.

Walia - Bośnia i Hercegowina, godz. 20:45. Transmisja: Polsat Sport Premium 2.

Włochy - Irlandia Północna, godz. 20:45. Transmisja: Polsat Sport 3.

Wszystkie spotkania będą również transmitowane w internecie na platformie Polsat Box Go.