Baraże MŚ 2026. Kiedy mecze? O której godzinie?
Sześć drużyn dołączy w najbliższych dniach do 42 znanych już uczestników piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. W czwartek i we wtorek rozegrane zostaną półfinały i finały baraży. Cztery miejsca obsadzą reprezentanci Europy, a dwa pozostałe - przedstawiciele innych kontynentów.
Polska znalazła się w ścieżce B, w której podejmie w czwartek Albanię, a - w przypadku zwycięstwa - we wtorek zmierzy się na wyjeździe z lepszym z pary Ukraina - Szwecja. W grupie F turnieju finałowego na triumfatora czekają już Holandia, Tunezja i Japonia.
Mundial zostanie rozegrany w dniach 11 czerwca - 19 lipca.
Program baraży o awans do MŚ:
BARAŻE EUROPEJSKIE
26 marca, czwartek - półfinały
ścieżka C: Turcja - Rumunia (godz. 18.00, Stambuł)
ścieżka A: Włochy - Irlandia Płn. (20.45, Bergamo)
ścieżka A: Walia - Bośnia i Herc. (20.45, Cardiff)
ścieżka B: Ukraina - Szwecja (20.45, Walencja, Hiszpania)
ścieżka B: Polska - Albania (20.45, Warszawa)
ścieżka C: Słowacja - Kosowo (20.45, Bratysława)
ścieżka D: Dania - Macedonia Płn. (20.45, Kopenhaga)
ścieżka D: Czechy - Irlandia (20.45, Praga)
31 marca, wtorek - finały
ścieżka A: Walia/Bośnia i Herc. - Włochy/Irlandia Płn. (20.45)
ścieżka B: Ukraina/Szwecja - Polska/Albania (20.45)
ścieżka C: Słowacja/Kosowo - Turcja/Rumunia (20.45)
ścieżka D: Czechy/Irlandia - Dania/Macedonia Płn. (20.45)
BARAŻE MIĘDZYKONTYNENTALNE (Meksyk)
26 marca i noc z 26 na 27 marca - półfinały
Boliwia - Surinam (23.00, Monterrey/Guadalupe)
Nowa Kaledonia - Jamajka (4.00, Guadalajara/Zapopan)
31 marca i noc z 31 marca na 1 kwietnia - finały
DR Konga - Nowa Kaledonia/Jamajka (23.00, Guadalajara)
Irak - Boliwia/Surinam (5.00, Monterrey)
Grupy MŚ 2026:
Grupa A: Meksyk, RPA, Korea Płd., zwycięzca ścieżki D
Grupa B: Kanada, Katar, Szwajcaria, zwycięzca ścieżki A
Grupa C: Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja
Grupa D: USA, Paragwaj, Australia, zwycięzca ścieżki C
Grupa E: Niemcy, Curacao, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador
Grupa F: Holandia, Japonia, Tunezja, zwyciężca ścieżki B
Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Nowa Zelandia
Grupa H: Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj
Grupa I: Boliwia/Surinam/Irak, Francja, Senegal, Norwegia
Grupa J: Argentyna, Algieria, Austria, Jordania
Grupa K: Nowa Kaledonia/Jamajka/DR Konga, Portugalia, Uzbekistan, Kolumbia
Grupa L: Anglia, Chorwacja, Ghana, Panama