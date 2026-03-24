Baraże MŚ 2026. Kiedy mecze? O której godzinie?

Polska znalazła się w ścieżce B, w której podejmie w czwartek Albanię, a - w przypadku zwycięstwa - we wtorek zmierzy się na wyjeździe z lepszym z pary Ukraina - Szwecja. W grupie F turnieju finałowego na triumfatora czekają już Holandia, Tunezja i Japonia.

Mundial zostanie rozegrany w dniach 11 czerwca - 19 lipca.

Program baraży o awans do MŚ:

BARAŻE EUROPEJSKIE

26 marca, czwartek - półfinały



ścieżka C: Turcja - Rumunia (godz. 18.00, Stambuł)

ścieżka A: Włochy - Irlandia Płn. (20.45, Bergamo)

ścieżka A: Walia - Bośnia i Herc. (20.45, Cardiff)

ścieżka B: Ukraina - Szwecja (20.45, Walencja, Hiszpania)

ścieżka B: Polska - Albania (20.45, Warszawa)

ścieżka C: Słowacja - Kosowo (20.45, Bratysława)

ścieżka D: Dania - Macedonia Płn. (20.45, Kopenhaga)

ścieżka D: Czechy - Irlandia (20.45, Praga)

31 marca, wtorek - finały



ścieżka A: Walia/Bośnia i Herc. - Włochy/Irlandia Płn. (20.45)

ścieżka B: Ukraina/Szwecja - Polska/Albania (20.45)

ścieżka C: Słowacja/Kosowo - Turcja/Rumunia (20.45)

ścieżka D: Czechy/Irlandia - Dania/Macedonia Płn. (20.45)

BARAŻE MIĘDZYKONTYNENTALNE (Meksyk)

26 marca i noc z 26 na 27 marca - półfinały



Boliwia - Surinam (23.00, Monterrey/Guadalupe)

Nowa Kaledonia - Jamajka (4.00, Guadalajara/Zapopan)

31 marca i noc z 31 marca na 1 kwietnia - finały



DR Konga - Nowa Kaledonia/Jamajka (23.00, Guadalajara)

Irak - Boliwia/Surinam (5.00, Monterrey)

Grupy MŚ 2026:

Grupa A: Meksyk, RPA, Korea Płd., zwycięzca ścieżki D

Grupa B: Kanada, Katar, Szwajcaria, zwycięzca ścieżki A

Grupa C: Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja

Grupa D: USA, Paragwaj, Australia, zwycięzca ścieżki C

Grupa E: Niemcy, Curacao, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador

Grupa F: Holandia, Japonia, Tunezja, zwyciężca ścieżki B

Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Nowa Zelandia

Grupa H: Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj

Grupa I: Boliwia/Surinam/Irak, Francja, Senegal, Norwegia

Grupa J: Argentyna, Algieria, Austria, Jordania

Grupa K: Nowa Kaledonia/Jamajka/DR Konga, Portugalia, Uzbekistan, Kolumbia

Grupa L: Anglia, Chorwacja, Ghana, Panama

BS, PAP