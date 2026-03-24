Bieniek wskazał klucz do sukcesu w Lidze Mistrzów! Ocenił szanse Aluronu

Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie zagrają w środę na wyjeździe z włoskim Cucine Lube Civitanova w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. - Myślę, że jesteśmy gotowi - ocenił kapitan gości Mateusz Bieniek.

Mateusz Bieniek (po lewej) oraz Bartosz Kwolek (po prawej)
Aluron CMC Warta Zawiercie
Mateusz Bieniek

Drużyna trenera Michała Winiarskiego wygrała grupę D, w której rywalizowała z niemieckim SVG Lueneburg, Asseco Resovią Rzeszów i portugalskim Sportingiem Lizbona. Wygrana w grupie pozwoliła ekipie z Zawiercia awansować do ćwierćfinału bezpośrednio, bez konieczności rozgrywania baraży.

 

"Jurajscy Rycerze" doznali w fazie grupowej jednej porażki. Na wyjeździe ulegli Asseco Resovii 0:3.

 

- Cieszymy się, że możemy rozgrywać takie mecze, jak ćwierćfinał LM. Wielkim atutem rywali jest zagrywka, potrafią nią zmieniać losy spotkań. Kluczowa w środowym spotkaniu będzie cierpliwość - powiedział środkowy, cytowany w klubowych mediach.

 

Jego zdaniem na tym poziomie własna hala nie stanowi wielkiego atutu. Rewanż zostanie rozegrany 2 kwietnia w Sosnowcu.

 

Zawiercianie wygrali sezon zasadniczy PlusLigi i z pierwszego miejsca przystąpią do fazy play-off.

 

- Mieliśmy czas na siłownię, na treningi, teraz pora dobrze grać w siatkówkę. Myślę, że jesteśmy gotowi - zadeklarował reprezentant Polski, który w przeszłości grał w ekipie Lube.

 

Aluron CMC dotarł do finału poprzedniej edycji LM, w którym przegrał w Łodzi z włoskim zespołem Sir Sicoma Perugia 2:3.

 

Zawiercianie podejmują pucharowych rywali w sosnowieckiej hali, bowiem obiekt w Zawierciu nie spełnia europejskich wymogów. Także w Sosnowcu zagrają w play-off PlusLigi.

 

Włosi również wygrali swoją grupę z jedną porażką na koncie.

 

Gospodarzem turnieju finałowego z udziałem czterech najlepszych drużyn będzie 16-17 maja Turyn.

 

Transmisja meczu Cucine Lube Civitanova - Aluron CMC Warta Zawiercie w środę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 20.15.

LM: Cucine Lube Civitanova. - Aluron CMC Warta Zawiercie. Kto wygra 25.03?
ALURON CMC WARTA ZAWIERCIECUCINE LUBE CIVITANOVAEUROPEJSKIE PUCHARYLIGA MISTRZÓWLIGA MISTRZÓW SIATKARZYMATEUSZ BIENIEKSIATKARSKA LIGA MISTRZÓWSIATKARSKA LMSIATKÓWKA
