We wtorkowym meczu ćwierćfinałowym KS DevelopRes Rzeszów zmierzy się z Metalkasem Pałacem Bydgoszcz. Będzie to starcie pierwszej z ósmą drużyną sezonu zasadniczego.

Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w Rzeszowie.

Zespół z Podkarpacia pozostaje zdecydowanym faworytem rozgrywek - to obrończynie tytułu i najlepsza drużyna z fazy zasadniczej. Z kolei Bydgoszczanki zakwalifikowały się do fazy play-off tzw. rzutem na taśmę, w ostatnich dniach pierwszej fazy rozgrywek.

Początek o godzinie 20:00.

jp, Polsat Sport