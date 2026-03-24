Czy to będzie rewolucja? Przewidywany skład Polski już wzbudza kontrowersje

Piłka nożna

Nie spodziewamy się wielkiej rewolucji w składzie Polski na mecz barażowy z Albanią. Jan Urban nie będzie chciał ryzykować, jednak musi dokonać kilku roszad. Nie pomagają mu kontuzje i kartki liderów. Czy selekcjoner czymś zaskoczy? Przewidywany skład już teraz wzbudza kontrowersje.

Piłkarze reprezentacji Polski w białych strojach meczowych podczas rozmowy na boisku.
fot. PAP
Kto między słupkami?


Pewną jedynką w kadrze po odejściu na emeryturę Wojciecha Szczęsnego został Łukasz Skorupski. Wydawało się, że to on wystąpi w meczu barażowym z Albanią. Niestety z udziału w zgrupowaniu wyeliminowała go kontuzja i Jan Urban ma twardy orzech do zgryzienia.

 

Wybór powinien nastąpić między Kamilem Grabarą z Wolfsburga i Bartłomiejem Drągowskim z Widzewa. Obaj przeżywają słabszy okres, a ich kluby znajdują się w strefie spadkowej kolejno Bundesligi i Ekstraklasy. Czy uda im się pozbierać psychicznie na kluczowy mecz z Albańczykami?

 

Przewidywany skład według Romana Kołtonia


W programie Cafe Futbol przewidywanym składem podzielił się ekspert Roman Kołtoń. Według niego Jan Urban nie zaskoczy i w pierwszej jedenastce postawi na takie ustawienie:

 

·         Grabara - Skóraś

·         Wiśniewski

·         Bednarek

·         Kędziora

·         Cash - Slisz

·         Zieliński

·         Szymański

·         Kamiński - Lewandowski

 

Podobne zdanie ma były reprezentant Polski Roman Kosecki. Wydaje się jednak, że może nastąpić kilka zmian. W jedenastce eksperta brakuje Jakuba Kiwiora, który doskonale spisuje się w FC Porto. Może wskoczyć w miejsce Przemysława Wiśniewskiego lub Tomasza Kędziory. Niektórzy eksperci spodziewają się też w pierwszym składzie Oskara Pietuszewskiego.

 

Czy polska perełka z Porto wskoczy do pierwszego składu?


Znakomity okres w FC Porto przeżywa Oskar Pietuszewski i trzeba wykorzystać to w reprezentacji Polski. Wydaje się jednak, że nastolatek rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. Może być skutecznym dżokerem i na to liczą kibice oraz trener Jan Urban.

 

Losy wyjściowego składu mogą ważyć się do pierwszego gwizdka. Kluczowa będzie dyspozycja dnia oraz ewentualne urazy. Każdy z graczy musi być optymalnie przygotowany do gry na 200%.

 

Mecz barażowy elektryzuje całą Polskę


Spotkanie Polska-Albania to najważniejszy mecz piłkarskiej reprezentacji Polski od blisko dwóch lat. Stawką jest awans do finału ścieżki barażowej i zachowanie szans na awans na Mistrzostwa Świata 2026. Porażka eliminuje nas z rywalizacji, co oznaczałoby katastrofę.

 

Pierwszy gwizdek sędziego w czwartek 26 marca o godzinie 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
Baraże o MŚ - kto wygra 26. marca?
PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 