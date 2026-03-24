Czy to będzie rewolucja? Przewidywany skład Polski już wzbudza kontrowersje
Nie spodziewamy się wielkiej rewolucji w składzie Polski na mecz barażowy z Albanią. Jan Urban nie będzie chciał ryzykować, jednak musi dokonać kilku roszad. Nie pomagają mu kontuzje i kartki liderów. Czy selekcjoner czymś zaskoczy? Przewidywany skład już teraz wzbudza kontrowersje.
Kto między słupkami?
Pewną jedynką w kadrze po odejściu na emeryturę Wojciecha Szczęsnego został Łukasz Skorupski. Wydawało się, że to on wystąpi w meczu barażowym z Albanią. Niestety z udziału w zgrupowaniu wyeliminowała go kontuzja i Jan Urban ma twardy orzech do zgryzienia.
Wybór powinien nastąpić między Kamilem Grabarą z Wolfsburga i Bartłomiejem Drągowskim z Widzewa. Obaj przeżywają słabszy okres, a ich kluby znajdują się w strefie spadkowej kolejno Bundesligi i Ekstraklasy. Czy uda im się pozbierać psychicznie na kluczowy mecz z Albańczykami?
Przewidywany skład według Romana Kołtonia
W programie Cafe Futbol przewidywanym składem podzielił się ekspert Roman Kołtoń. Według niego Jan Urban nie zaskoczy i w pierwszej jedenastce postawi na takie ustawienie:
· Grabara - Skóraś
· Wiśniewski
· Bednarek
· Kędziora
· Cash - Slisz
· Zieliński
· Szymański
· Kamiński - Lewandowski
Podobne zdanie ma były reprezentant Polski Roman Kosecki. Wydaje się jednak, że może nastąpić kilka zmian. W jedenastce eksperta brakuje Jakuba Kiwiora, który doskonale spisuje się w FC Porto. Może wskoczyć w miejsce Przemysława Wiśniewskiego lub Tomasza Kędziory. Niektórzy eksperci spodziewają się też w pierwszym składzie Oskara Pietuszewskiego.
Czy polska perełka z Porto wskoczy do pierwszego składu?
Znakomity okres w FC Porto przeżywa Oskar Pietuszewski i trzeba wykorzystać to w reprezentacji Polski. Wydaje się jednak, że nastolatek rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. Może być skutecznym dżokerem i na to liczą kibice oraz trener Jan Urban.
Losy wyjściowego składu mogą ważyć się do pierwszego gwizdka. Kluczowa będzie dyspozycja dnia oraz ewentualne urazy. Każdy z graczy musi być optymalnie przygotowany do gry na 200%.
Mecz barażowy elektryzuje całą Polskę
Spotkanie Polska-Albania to najważniejszy mecz piłkarskiej reprezentacji Polski od blisko dwóch lat. Stawką jest awans do finału ścieżki barażowej i zachowanie szans na awans na Mistrzostwa Świata 2026. Porażka eliminuje nas z rywalizacji, co oznaczałoby katastrofę.
Pierwszy gwizdek sędziego w czwartek 26 marca o godzinie 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie.