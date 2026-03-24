Czy to będzie rewolucja? Przewidywany skład Polski już wzbudza kontrowersje

Kto między słupkami?



Pewną jedynką w kadrze po odejściu na emeryturę Wojciecha Szczęsnego został Łukasz Skorupski. Wydawało się, że to on wystąpi w meczu barażowym z Albanią. Niestety z udziału w zgrupowaniu wyeliminowała go kontuzja i Jan Urban ma twardy orzech do zgryzienia.

Wybór powinien nastąpić między Kamilem Grabarą z Wolfsburga i Bartłomiejem Drągowskim z Widzewa. Obaj przeżywają słabszy okres, a ich kluby znajdują się w strefie spadkowej kolejno Bundesligi i Ekstraklasy. Czy uda im się pozbierać psychicznie na kluczowy mecz z Albańczykami?

Przewidywany skład według Romana Kołtonia



W programie Cafe Futbol przewidywanym składem podzielił się ekspert Roman Kołtoń. Według niego Jan Urban nie zaskoczy i w pierwszej jedenastce postawi na takie ustawienie:

· Grabara - Skóraś

· Wiśniewski

· Bednarek

· Kędziora

· Cash - Slisz

· Zieliński

· Szymański

· Kamiński - Lewandowski

Podobne zdanie ma były reprezentant Polski Roman Kosecki. Wydaje się jednak, że może nastąpić kilka zmian. W jedenastce eksperta brakuje Jakuba Kiwiora, który doskonale spisuje się w FC Porto. Może wskoczyć w miejsce Przemysława Wiśniewskiego lub Tomasza Kędziory. Niektórzy eksperci spodziewają się też w pierwszym składzie Oskara Pietuszewskiego.

Czy polska perełka z Porto wskoczy do pierwszego składu?



Znakomity okres w FC Porto przeżywa Oskar Pietuszewski i trzeba wykorzystać to w reprezentacji Polski. Wydaje się jednak, że nastolatek rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. Może być skutecznym dżokerem i na to liczą kibice oraz trener Jan Urban.

Losy wyjściowego składu mogą ważyć się do pierwszego gwizdka. Kluczowa będzie dyspozycja dnia oraz ewentualne urazy. Każdy z graczy musi być optymalnie przygotowany do gry na 200%.

Mecz barażowy elektryzuje całą Polskę



Spotkanie Polska-Albania to najważniejszy mecz piłkarskiej reprezentacji Polski od blisko dwóch lat. Stawką jest awans do finału ścieżki barażowej i zachowanie szans na awans na Mistrzostwa Świata 2026. Porażka eliminuje nas z rywalizacji, co oznaczałoby katastrofę.

Pierwszy gwizdek sędziego w czwartek 26 marca o godzinie 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie.

