Pewna wygrana! DevelopRes Rzeszów udanie rozpoczął fazę pucharową

Premierowa odsłona była pokazem siły siatkarek Developresu. Gospodynie błyskawicznie odskoczyły rywalkom (6:1), a w środkowej części seta wygrały dziewięć akcji z rzędu przy zagrywkach Laury Jansen (20:6). Jednostronną partię zakończyła atakiem ze środka Svitlana Dorsman (25:9).





Siatkarki Pałacu zaprezentowały się znacznie lepiej w drugiej partii - uzyskały nawet przewagę po asie Moniki Głodzińskiej (4:5), a później Gabrieli Dębowskiej (12:13). W pewnym momencie rzeszowianki przegrywały nawet 14:16, ale opanowały sytuację. Siatkarki Pałacu jeszcze przy stanie 21:20 miały kontakt z rywalkami. W końcówce kilkoma dobrymi zagrywkami popisała się Svitlana Dorsman, dwa ataki skończyła Taylor Bannister, a punktowy blok Developresu ustalił wynik na 25:20.

W trzecim secie wyrównany był jedynie początek (6:6). Później poszła punktowa seria przy zagrywkach Taylor Bannister (13:6) i w dalszej części seta rzeszowianki kontrolowały sytuację. Po asie Katarzyny Wenerskiej różnica doszła do dziesięciu oczek (19:9). Justyna Jankowska wywalczyła piłkę setową (24:15), a Julita Piasecka kiwką za blok zakończyła to spotkanie (25:16).

Skrót meczu DevelopRes - Pałac:

Najwięcej punktów: Taylor Bannister (16), Julita Piasecka (14) - DevelopRes; Monika Głodzińska (11) - Pałac. MVP: Julita Piasecka (13/19 = 68% skuteczności w ataku + 1 as).

DevelopRes Rzeszów – Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:0 (25:9, 25:20, 25:16)

DevelopRes: Laura Heyrman, Julita Piasecka, Katarzyna Wenerska, Svitlana Dorsman, Taylor Bannister, Laura Jansen – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Marrit Jasper, Oliwia Sieradzka, Karina Chmielewska, Justyna Jankowska. Trener: Jelena Blagojević.

Pałac: Julia Sobalska, Victoria Foucher, Dominika Witowska, Monika Głodzińska, Emilia Pinczewska, Marta Pol – Monika Jagła (libero) oraz Oliwia Ziółkowska, Gabriela Dębowska. Trener: Dominik Żukowski.

