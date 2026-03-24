Pewna wygrana! DevelopRes Rzeszów udanie rozpoczął fazę pucharową
DevelopRes Rzeszów pokonał Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:0 w pierwszym meczu ćwierćfinału Tauron Ligi. Mistrzynie Polski i triumfatorki fazy zasadniczej wywiązały się z roli faworytek i wygrały bardzo pewnie. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw, a spotkanie numer dwa zostanie rozegrane w Bydgoszczy w sobotę 28 marca.
Developres Rzeszów - Metalkas Pałac Bydgoszcz. Skrót meczu
Asy serwisowe w meczu Developres Rzeszów - Metalkas Pałac Bydgoszcz
Bloki w meczu Developres Rzeszów - Metalkas Pałac Bydgoszcz
Ataki w meczu Developres Rzeszów - Metalkas Pałac Bydgoszcz
TOP 10 akcji Developres Rzeszów w meczu Developres Rzeszów - Metalkas Pałac Bydgoszcz
TOP 10 akcji Metalkas Pałac Bydgoszcz w meczu Developres Rzeszów - Metalkas Pałac Bydgoszcz
Julita Piasecka - najlepsze akcje MVP meczu DevelopRes Rzeszów - Metalkas Pałac Bydgoszcz
Premierowa odsłona była pokazem siły siatkarek Developresu. Gospodynie błyskawicznie odskoczyły rywalkom (6:1), a w środkowej części seta wygrały dziewięć akcji z rzędu przy zagrywkach Laury Jansen (20:6). Jednostronną partię zakończyła atakiem ze środka Svitlana Dorsman (25:9).
Siatkarki Pałacu zaprezentowały się znacznie lepiej w drugiej partii - uzyskały nawet przewagę po asie Moniki Głodzińskiej (4:5), a później Gabrieli Dębowskiej (12:13). W pewnym momencie rzeszowianki przegrywały nawet 14:16, ale opanowały sytuację. Siatkarki Pałacu jeszcze przy stanie 21:20 miały kontakt z rywalkami. W końcówce kilkoma dobrymi zagrywkami popisała się Svitlana Dorsman, dwa ataki skończyła Taylor Bannister, a punktowy blok Developresu ustalił wynik na 25:20.
W trzecim secie wyrównany był jedynie początek (6:6). Później poszła punktowa seria przy zagrywkach Taylor Bannister (13:6) i w dalszej części seta rzeszowianki kontrolowały sytuację. Po asie Katarzyny Wenerskiej różnica doszła do dziesięciu oczek (19:9). Justyna Jankowska wywalczyła piłkę setową (24:15), a Julita Piasecka kiwką za blok zakończyła to spotkanie (25:16).
Najwięcej punktów: Taylor Bannister (16), Julita Piasecka (14) - DevelopRes; Monika Głodzińska (11) - Pałac. MVP: Julita Piasecka (13/19 = 68% skuteczności w ataku + 1 as).
DevelopRes Rzeszów – Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:0 (25:9, 25:20, 25:16)
DevelopRes: Laura Heyrman, Julita Piasecka, Katarzyna Wenerska, Svitlana Dorsman, Taylor Bannister, Laura Jansen – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Marrit Jasper, Oliwia Sieradzka, Karina Chmielewska, Justyna Jankowska. Trener: Jelena Blagojević.
Pałac: Julia Sobalska, Victoria Foucher, Dominika Witowska, Monika Głodzińska, Emilia Pinczewska, Marta Pol – Monika Jagła (libero) oraz Oliwia Ziółkowska, Gabriela Dębowska. Trener: Dominik Żukowski.
