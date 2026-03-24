Dramat polskiej gwiazdy MMA. "Stan bardzo się pogorszył"

Podczas ostatniej gali KSW Ewelina Woźniak zmierzyła się z Francuzką Evą Dourthe. Na początku pojedynku, po jednym z rzutów, Polka poczuła dyskomfort w okolicach mostka. Nie zdecydowała się jednak zrezygnować z walki. Ostatecznie Dourthe wygrała przez poddanie w drugiej rundzie.

Tuż po starciu polska zawodniczka przeszła badania, które wykazały powstanie krwiaka w okolicy śródpiersia, częściowo przemieszczonego w okolice opłucnej. Choć po przewiezieniu do szpitala jej stan wydawał się stabilny, niepokojące wieści przekazał właśnie menedżer.

"W weekend stan Eweliny Woźniak bardzo się pogorszył. Zaczęła odczuwać silne bóle, po konsultacji ze specjalistami torakochirurgii i przeprowadzonych badaniach trafiła do szpitala w Poznaniu i prawdopodobnie czeka ją operacja związana z urazem wewnętrznym" - napisał Przemysław Kosiński.

Dodał, że "lekarze podejrzewają rozerwanie przepony, która nadal powoduje krwotok wewnętrzny".

Po chwili głos w mediach społecznościowych zabrała sama zawodniczka. "Bóg wystawia mnie na próbę. Trzymajcie kciuki" - oznajmiła na portalu X.

Ewelina Woźniak stoczyła dotąd w profesjonalnym MMA 14 pojedynków, z których wygrała dziesięć.