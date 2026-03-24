Dziewięć lat i koniec! Gwiazda Premier League oficjalnie odchodzi z klubu

Od kilku tygodni w mediach pojawiały się pogłoski, że Egipcjanin może opuścić szeregi 20-krotnych mistrzów Anglii. Władze "The Reds" we wtorkowy wieczór wydały jednak oficjalne oświadczenie, które ostatecznie rozwiało wszelkie spekulacje dotyczące przyszłości zawodnika. Zgodnie z przekazanymi informacjami, reprezentant Egiptu pożegna się z drużyną wraz z końcem obecnego sezonu.

Salah występował na Anfield od 2017 roku, wtedy właśnie przeniósł się do tego zespołu z włoskiego AS Roma.

ZOBACZ TAKŻE: Szokująca pomyłka Realu Madryt. Zbadano złe kolano Mbappe?

- Liverpool to nie klub. To pasja, historia, duch. (...) Chciałbym podziękować każdemu, kogo spotkałem tutaj na swojej drodze - czytamy w pożegnalnym komunikacie piłkarza.

W tym czasie w barwach "The Reds" rozegrał 435 spotkań, w których zdobył 255 bramek i zanotował 122 asysty. Pomógł swojej drużynie w zdobyciu m.in. dwóch tytułów ligowych, Ligi Mistrzów, Superpucharu Europy i Klubowych Mistrzostw Świata. Ponadto aż czterokrotnie sięgał on po statuetkę króla strzelców Premier League.



Przedstawiciele klubu zadeklarowali jednocześnie, że odpowiedni moment na uhonorowanie 33-latka nadejdzie bliżej końca sezonu.

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, jaki kierunek obierze Salah po wygaśnięciu obecnej umowy.