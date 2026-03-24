LM siatkarzy: Guaguas Las Palmas - Sir Sicoma Monini Perugia. Relacja live i wynik na żywo

Guaguas Las Palmas i Sir Sicoma Monini Perugia rywalizowały ze sobą w fazie grupowej obecnej edycji Ligi Mistrzów. W grupie C dwukrotnie lepsza była broniąca trofeum ekipa z Italii, która wygrała w Las Palmas 3:2, a u siebie 3:1.

Perugia zajęła pierwsze miejsce w grupie wygrywając wszystkie sześć meczów - pokonała jeszcze Berlin Recycling Volleys (3:0, 3:0) i VK Lvi Praha (3:1, 3:0). Zajęła pierwsze miejsce w grupie i wywalczyła bezpośredni awans do ćwierćfinału.

Guaguas sprawił największe niespodzianki w obecnej edycji. Pierwszą było wyprzedzenie w grupie ekipy z Berlina (0:3, 3:1); mecze z VK Lvi Praha przyniosły dwie wygrane 3:2. Drugą - pokonanie w rundzie play-off ekipy Montpellier HSC VB (3:1, 2:3).

