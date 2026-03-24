Gwiazdor PlusLigi poza kadrą! Sensacyjna informacja

Siatkówka

Selekcjoner reprezentacji Słowenii Fabio Soli ogłosił szeroki skład na sezon reprezentacyjny 2026. W kadrze wielkich rywali Polaków nie znalazł się gwiazdor Asseco Resovii Rzeszów, Klemen Cebulj.

Klemen Cebulj (nr 18) w barwach Asseco Resovii Rzeszów.
fot. Cyfrasport
Klemen Cebulj (nr 18) w barwach Asseco Resovii Rzeszów.
Klemen Cebulj

Choć sezon ligowy trwa w najlepsze, wiele mówi się już o rozgrywkach reprezentacyjnych. Kadry narodowe rozpoczną przygotowania na przełomie kwietnia i maja, by już niedługo później brać udział w rozgrywkach m.in. Ligi Narodów.

 

W związku z tym selekcjonerzy rozpoczęli już obserwacje. Na opublikowanie składu na zbliżający się wielkimi krokami sezon pokusił się nawet szkoleniowiec reprezentacji Serbii, Fabio Soli. Skład kadry Słowenii zamieszczono na oficjalnej stronie tamtejszej federacji. 

 

W drużynie narodowej wielkich rywali Polaków znaleźli się m.in. Jan Kozamernik, Alen Pajenk, Tine Urnaut czy Rok Mozic. 

 

 

Co ciekawe, wśród powołanych nie ma Klemena Cebulja. Powody absencji przyjmującego, który jest gwiazdą Asseco Resovii od blisko sześciu lat, nie są jednak znane. 

 

Docelową imprezą tego sezonu są mistrzostwa Europy, które w dniach 9-26 września odbędą się w Bułgarii, Finlandii, Rumunii i we Włoszech. Tytułu wywalczonego w 2023 toku będą bronili Polacy. 

