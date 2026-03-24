Gwiazdor PlusLigi poza kadrą! Sensacyjna informacja

Choć sezon ligowy trwa w najlepsze, wiele mówi się już o rozgrywkach reprezentacyjnych. Kadry narodowe rozpoczną przygotowania na przełomie kwietnia i maja, by już niedługo później brać udział w rozgrywkach m.in. Ligi Narodów.

W związku z tym selekcjonerzy rozpoczęli już obserwacje. Na opublikowanie składu na zbliżający się wielkimi krokami sezon pokusił się nawet szkoleniowiec reprezentacji Serbii, Fabio Soli. Skład kadry Słowenii zamieszczono na oficjalnej stronie tamtejszej federacji.

W drużynie narodowej wielkich rywali Polaków znaleźli się m.in. Jan Kozamernik, Alen Pajenk, Tine Urnaut czy Rok Mozic.

Selektor slovenske moške odbojkarske reprezentance Fabio Soli je objavil širši spisek izbrane vrste, ki jo bomo v letošnji reprezentančni sezoni spremljali v elitni Ligi narodov in na septembrskem evropskem prvenstvu. 🇸🇮🏐



— Odbojkarska zveza Slovenije 🇸🇮 (@SloVolley) March 24, 2026

Co ciekawe, wśród powołanych nie ma Klemena Cebulja. Powody absencji przyjmującego, który jest gwiazdą Asseco Resovii od blisko sześciu lat, nie są jednak znane.

Docelową imprezą tego sezonu są mistrzostwa Europy, które w dniach 9-26 września odbędą się w Bułgarii, Finlandii, Rumunii i we Włoszech. Tytułu wywalczonego w 2023 toku będą bronili Polacy.

