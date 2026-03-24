Hubert Hurkacz podjął decyzję! Zakończył współpracę z trenerem
Hubert Hurkacz niespodziewanie poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o zakończeniu współpracy ze swoim dotychczasowym szkoleniowcem, Nicolasem Massu. Oświadczenie zostało opublikowane we wtorkowy wieczór.
W opublikowanym komunikacie 29-latek nie krył uznania dla dotychczasowego trenera oraz jego wkładu w swój sportowy rozwój.
- Jestem bardzo wdzięczny Nico za zaangażowanie, ciężką pracę i czas, który poświęcił mi w najtrudniejszym okresie mojej kariery - czytamy we wpisie Polaka.
Z treści wiadomości jasno wynika, że rozstanie przebiegło ze wzajemnym szacunkiem. Obie strony zdecydowały się na polubowne zakończenie sportowej relacji, która rozpoczęła się 29 listopada 2024 roku.
- Wspólnie podjęliśmy decyzję o zakończeniu współpracy i kontynuowaniu dalszej drogi niezależnie od siebie - wytłumaczył zawodnik pochodzący z Wrocławia.
Na ten moment nie przekazano jeszcze żadnych informacji o tym, kto zajmie zwolnione miejsce i zostanie nowym szkoleniowcem polskiego tenisisty.
- Dziękuję raz jeszcze za wszystko - podsumował Hurkacz.
Po wygranym United Cup Wrocławianin wpadł w głęboki kryzys formy. Nie dość, że poniósł aż siedem porażek z rzędu (w tym w meczu pierwszej rundy turnieju rangi Challenger), to w ostatnich spotkaniach nie był nawet w stanie ugrać seta.
Massu był trenerem Dominica Thiema w latach 2019-23. Pod jego wodzą Austriak wygrał US Open 2020, a wcześniej tego samego roku dotarł do finału Australian Open. Później jego kariera gwałtownie wyhamowała przez kontuzje. Ponadto, szkoleniowiec jest złotym medalistą olimpijskim w singlu i deblu z Aten 2004.