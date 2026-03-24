Kadra bez Tomasiaka. Oni wystąpią w Planicy

Już wcześniej było wiadomo, że Tomasiaka zabraknie w Planicy. Wszystko ze względu na groźnie wyglądający upadek, który zaliczył on podczas niedzielnych kwalifikacji do konkursu PŚ na mamuciej skoczni w norweskim Vikersund. Przy lądowaniu nie odpięła się jedna narta, a on sam obrócił się i uderzył tyłem głowy o zeskok. Zawody ostatecznie odwołano z powodu zbyt silnego wiatru.

19-letniemu skoczkowi, który w Vikersund debiutował na mamuciej skoczni, nic poważnego się nie stało, jednak trener kadry Maciej Maciusiak zdecydował, że należy mu się już odpoczynek w domu i dla niego sezon już się zakończył.

W Planicy zabraknie także drugiego z polskich medalistów olimpijskich z Predazzo - Wąska. W porównaniu do zawodów w Vikersund ze składu wypadł także Maciej Kot.

Do rywalizacji w PŚ na finałowy weekend wracają natomiast Kubacki i Joniak.

PAP