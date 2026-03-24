Kadra miała skupić się na barażach, ale ta sprawa przyciąga całą uwagę. Burza wokół powołań

Kontrowersje wokół Sebastiana Walukiewicza



Spore kontrowersje są wokół Sebastiana Walukiewicza. Na jedno z wcześniejszych zgrupowań nie przyjechał, bo nie odebrał telefonu od członka sztabu szkoleniowego. Pomimo tego, że regularnie gra w średniaku Serie A Sassuolo, to jednak trener Jan Urban konsekwentnie pomija go przy kolejnych powołaniach.

Oliwy do ognia dolał Jacek Magiera, który w rozmowie z serwisem Meczyki.pl powiedział: "Sebastian Walukiewicz jesienią nie odebrał telefonu i nie oddzwonił do selekcjonera. Na dziś dla nas nie ma tematu".

Czy Potulski zasłużył na powołanie?



Rozczarowany niektórymi wyborami Jana Urbana jest Tomasz Hajto. Były reprezentant Polski nie rozumie kolejnego powołania dla doświadczonego Bartosza Bereszyńskiego, który nie gra regularnie w drugoligowym włoskim Palermo. Tomasz Hajto zamiast niego, chętnie widziałby w kadrze Kacpra Potulskiego z Mainz.

Powiedział, że "Bereszyński zabiera miejsce Potulskiemu". Z drugiej strony Jan Urban wskazał, że nastolatek nie jest jeszcze pierwszym wyborem w klubie Bundesligi i potrzebuje nieco czasu, aby zasłużyć na powołanie do pierwszej reprezentacji. Póki co znalazł się w młodzieżówce.

Kogo jeszcze brakuje wśród powołanych?



Wśród powołanych na baraże brakuje jeszcze kilku mocnych nazwisk. Wielu ekspertów widziałoby w kadrze Bartosza Nowaka z GKS-u Katowice, czyli najlepszego ligowca w tym sezonie. Nie ma też Jakuba Piotrowskiego, który regularnie gra we włoskim Udinese. Wydawało się, że blisko powołania byli m.in.:

· Mateusz Lis (Goztepe)

· Paweł Wszołek (Legia Warszawa)

· Karol Czubak (Motor Lublin)

· Przemysław Frankowski (Rennes)

· Mateusz Żukowski (Magdeburg)

Ostatecznie nie znaleźli uznania w oczach selekcjonera.

Kiedy mecz barażowy z Albanią?



Mecz barażowy Polska - Albania na PGE Narodowym w Warszawie już w czwartek 26 marca o godzinie 20:45.

