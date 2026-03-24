Kołecki zabrał głos nt. najbliższego rywala. Wiemy, na co musi uważać

Szymon Kołecki pod koniec 2024 roku wrócił do klatki po ponad trzyletniej przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi. Od tamtej pory stoczył cztery pojedynki - trzy wygrał i w jednym poniósł porażkę. Ostatnio zrewanżował się Marcinowi Łazarzowi za lipcową przegraną, znokautował go w trzeciej rundzie i został mistrzem Babilon MMA w kategorii półciężkiej.

Teraz złoty medalista olimpijski zawalczy o drugi pas - tym razem wagi ciężkiej - z doświadczonym Stuartem Austinem. Anglik walczył w przeszłości dla takich organizacji jak m.in. PFL, Bellator czy Oktagon. Mało tego, pokonał obecnego mistrza wagi ciężkiej UFC Toma Aspinalla przez poddanie.

- Na pewno rywal jest wymagający, organizacja się postarała, by było godnie. Myślę, że Stuart Austin jest czołówką europejską. Nasze zestawienie jest bardzo dobre i zasługujemy, by zawalczyć o pas - ocenił Kołecki w rozmowie z Polsatem Sport.

Po raz ostatni Austin pojawił się w klatce w sierpniu ubiegłego roku, kiedy szybko pokonał Sandro Vieirę. Było to dla niego 19. zwycięstwo w karierze.

- Jego atutem są zapasy ofensywne. Potrafi dobrze dociskać do siatki i obalać za dwie nogi, zresztą za jedną również. (...) Ma dobrą kontrolę w parterze. Myślę, że nie można pod nim zostawać za długo, bo potem ciężko wstać. Nieźle wskakuje z lewym sierpowym, ma mocne ciosy, natomiast rzadziej z tego korzysta niż z zapasów. Jest to mocny zawodnik, z dużym doświadczeniem - przyznał.

Jak się okazuje, do walki z Austinem mogło wcale nie dojść. Chętny na pojedynek z Kołeckim był jeszcze Marcin Sianos.

- Nie wiem, czy przez chwilę organizacja go nie rozważała, ale na szczęście z tego zrezygnowała. Stuart jest zupełnie innej klasy rywalem - tłumaczył.

- Dlaczego? - dopytał dziennikarz Polsatu Sport Igor Marczak.

- Dlatego, że Marcin ma przegrane cztery walki z rzędu. Jak można dać walkę o pas w porządnej federacji zawodnikowi po takiej serii - podsumował Kołecki.