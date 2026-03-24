Kolejna niespodzianka w Miami! Porażka faworyta gospodarzy

Taylor Fritz na czwartej rundzie zakończył swój występ w imprezie ATP Masters 1000 w Miami. Lepszy od rozstawionego z "6" Amerykanina okazał się grający z numerem 21. przy nazwisku Czech Jiri Lehecka.

Turniej rangi ATP Masters 1000 w Miami w chodzi w decydujące fazy. W spotkaniu czwartej rundy mierzyli się rozstawieni odpowiednio z "6" i "21" Amerykanin Taylor Fritz i Czech Jiri Lehecka.

 

O losach premierowej partii pojedynku zadecydował piąty gem. To wtedy obejrzeliśmy jedyne w całym secie przełamanie. Jego autorem był Lehecka, który utrzymał przewagę i triumfował 6:4.

 

Druga odsłona zmagań była niezwykle wyrównania. Widzieliśmy w nim zaledwie jednego break pointa. Przed taką szansą przy stanie 2:1 stanął Fritz, lecz przeciwnik wybrnął z opresji.

 

Wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku. Tego lepiej otworzył Amerykanin, który odskoczył na 3:0, dwukrotnie odbierając serwis Czechowi. Reprezentant gospodarzy zwyciężył do czterech, doprowadzając do decydującej partii.

 

Trzeci akt potyczki był spektaklem jednego aktora. Był nim Lehecka, który zanotował dwa przełamania i odniósł pewną wiktorię wynikiem 6:2, meldując się tym samym w najlepszej ósemce imprezy na Florydzie.

 

Lehecka o miejsce w półfinale Miami Open powalczy z rewelacją turnieju - Martinem Landalucem. Hiszpan to 151. tenisista w światowym rankingu.

 

Jiri Lehecka - Taylor Fritz 6:4, 6:7(4), 6:2

 

